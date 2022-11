Qatar ha convertido su Mundial en la última trinchera de la guerra cultural. Malas noticias para la FIFA

El Mundial se celebra cada cuatro años, y es un evento que despierta orgullo y emoción en todos los países invitados. La atención del mundo se centra ahora un torneo que acapara las portadas deportivas y las redes sociales. Pero los problemas éticos y políticos que giran en torno a este Mundial han restado parte de ese entusiasmo. Si bien muchos prefieren creer que el deporte es inmune a los problemas sociales, políticos y culturales (y simplemente lo ven como una vía de escape de la rutina), en realidad no lo es. Y lo estamos viendo en Qatar.

Se suponía que este Mundial anunciaría la llegada de Qatar, que ya era una potencia económica, al mundo occidental como un compañero cultural y político legítimo. Pero ha pasado todo lo contrario. En un colosal fracaso, todo lo que se ha logrado es centrar la atención en el trato abusivo del país hacia los trabajadores migrantes y la represión de las personas LGBTQ+. El choque cultural que se vive estos días en el torneo es imposible de negar.

Lo primero, ¿Por qué Qatar? Han pasado 12 años desde que Qatar ganó los derechos para albergar la competición, algo que parecía imposible en ese momento. Primero, por la limitada historia futbolística del país. Segundo, por el alto coste y el clima caliente. Y tercero, por su dudoso historial de derechos humanos. Pero el dinero manda y, como consecuencia, el presidente de la FIFA renunció. Desde entonces, varios gobernadores han admitido que otorgarles el torneo fue un error garrafal.

Tenían las de perder desde el principio. Desde el principio surgieron tensiones alrededor de los derechos LGBTQ+. La FIFA ha adoptado los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que exigen que "evite infringir los derechos humanos de los demás". Sin embargo, en la constitución de Qatar basada en la sharia, la homosexualidad es un delito punible con prisión. Según un informe de Human Rights Watch, los servicios de seguridad del país detienen y golpean a miembros de la comunidad LGBTQ+ y los someten a tratamientos obligatorios de "terapia de conversión".

Qatar prometía una "Copa del Mundo para todos", pero luego podíamos ver a un embajador importante del torneo diciendo que la homosexualidad es un "daño mental", así que la inclusividad publicitada parecía un engaño. Es por eso que llevamos semanas viendo un boicot generalizado por parte de muchas celebridades y asociaciones que se han negado a ir al Mundial este año o promoverlo.

Las dudas sobre su construcción. El trato a los trabajadores extranjeros que emigraron a Qatar para construir la infraestructura del Mundial sigue generando dudas. El año pasado, The Guardian publicó un informe que explicaba que entre 2010 y 2020, una media de 12 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron por semana mientras trabajaban en proyectos relacionados con el torneo en Qatar. El país defiende que la mayoría de muertes fueron por causas naturales, pero lo curioso es que todos estos eran hombres jóvenes relativamente sanos, y las muertes incluyen caídas de andamios y no golpes de calor.

Adiós a la bandera arcoíris. La dura postura del país sobre lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTQ+) está en boca de todos. La Constitución de Qatar designa al Islam como la religión del estado y la ley islámica como la principal fuente de legislación. Es por eso que la actividad sexual entre personas del mismo sexo está prohibida por el Código Penal de Qatar y conlleva hasta siete años de prisión. Como resultado, periodistas, jugadores y aficionados se han visto envueltos en una serie de incidentes por su ropa con los colores arcoíris.

Siete capitanes de selecciones habían planeado usar los brazaletes OneLove. Sin embargo, un veredicto de la FIFA amenazaba con tarjetas amarillas si los usaban. En un comunicado, las siete asociaciones de fútbol dijeron que no iban a sacrificar el éxito en el campo por la iniciativa y que no los usarían. La FIFA también rechazó la solicitud de la selección belga de usar una camiseta con una etiqueta de "Amor" combinada con un color arcoíris. Y a Grant Wahl, un periodista, se le negó la entrada al partido de inauguración porque llevaba una camiseta con la bandera LGBTQ+.

Some Welsh fans were refused entry into the stadium tonight until they gave up their rainbow coloured bucket hat. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/vgxQMyhFmb