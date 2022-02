Putin siempre ha utilizado los conflictos externos para legitimarse en Rusia. Esta vez puede salirle mal

El pueblo ruso se está levantando contra Putin. Bueno, en realidad llevan años intentándolo sin éxito. Ahora, el sentimiento contra la guerra crece en Rusia a pesar de la represión del gobierno. Las protestas callejeras, aunque pequeñas, se reanudan en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas por cuarto día consecutivo, con personas saliendo a las calles a pesar de las detenciones masivas que ya vimos hace unos días.

La protesta de este fin de semana fue solo la última del creciente coro de voces dentro de la propia Rusia que se opone a las amenazas de Putin a Ucrania, una tendencia que no ha sido reportada por los medios internacionales, lo que deja a muchos occidentales pensando que todos en Rusia apoyan la guerra. No es el caso. En los últimos días, las principales figuras culturales del país, que tradicionalmente tienen una gran influencia moral, se han pronunciado en contra del ataque contra Ucrania.

Una de las más grandes novelistas contemporáneas de Rusia, Lyudmila Ulitskaya, denunció los planes de guerra del Kremlin como una "locura". El aclamado pianista Evgeny Kissin declaró que aquellos que provocan la guerra serán recordados como "criminales sedientos de sangre". El tenista y excampeón de Grand Slam Yevgeny Kafelnikov dijo que "solo alguien psicológicamente trastornado puede amenazar con la guerra". Otros no han querido mojarse tanto. El tenista exnúmero 1 del mundo, Daniil Medvedev, abordó la situación y tan solo dijo que "todo por la paz".

Protests against Russia's invasion of Ukraine erupted in Moscow this evening, after the Kremlin put out an ominous threat to anyone thinking of protesting.



Looks like everyone has had enough of Putin! pic.twitter.com/TPV2YGNIjP