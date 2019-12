"Recomendada para el fomento de la igualdad de género": qué hay tras la clasificación de Star Wars

Diez palabras bastaron para prender fuego a las redes sociales: "Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género". La frase, tuiteada por la cuenta oficial de Star Wars, acompañaba a una fotografía de Rey, protagonista de franquicia, y al cartel promocional de El ascenso de Skywalker, Episodio IX de la saga a estrenar el próximo viernes. En cuestión de horas, la clasificación se había convertido en el enésimo campo de batalla de las guerras culturales.

¿Pero qué hay detrás de él?

Polémica. La frase se interpretó de forma inmediata desde un prisma político. Numerosos usuarios mostraron su indignación por lo que, a su juicio, no era sino la enésima demostración de la "ideología de género" y de la imposición de determinados marcos culturales: "Gracias por avisar. Así no me gasto un céntimo en ver esta herramienta de adoctrinamiento. Si queríais cargaros la saga, vais por buen camino".

Parte de las protestas provenían del carácter arbitrario de la calificación. ¿Por qué el Episodio IX está "recomendado" de género y el Episodio IV no, si la Princesa Leia representa aún hoy un ejemplo de empoderamiento femenino?

El final de una saga legendaria es también una película que fomenta la igualdad de género. No te pierdas #StarWars #ElAscensoDeSkywalker, 19 de diciembre en cines. pic.twitter.com/fvtxdlxNZ3 — Star Wars España (@StarWarsSpain) December 16, 2019

Antecedentes. Como se apunta aquí, no se trata de que los episodios anteriores no impulsaran la igualdad, sino de un marchamo introducido por el Ministerio de Cultura... En 2011. Similar a la clasificación por edad que incluyen todas las películas. Aquellas que cumplan determinados criterios relacionados con el papel de la mujer y la imagen que proyectan, pueden promocionarse como bastiones de la "igualdad de género".

Decisión de la distribuidora es vender su película como tal, como ha sido el caso de Star Wars.

Criterios. La clasificación fue creada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en colaboración con el Instituto de la Mujer, y establecía unas líneas generales para obtenerla: desde la eliminación de "prejuicios" e imágenes "estereotipadas" hasta la utilización de un lenguaje "no sexista", pasando por una visión "igualitaria" de las relaciones o la representación de las capacidades de las mujeres en sectores "masculinizados".

Motivos. En su día, Cultura promovió el marchamo como una innovación dentro del contexto internacional. La decisión sobre qué películas obtienen la calificación recae sobre la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas del ICAA, y la valoración recae sobre la obra "en su conjunto". La medida se encajaba dentro de otras de la institución con objeto de promover cuotas y sistema de ayudas a la mujer.

¿Giro? Tiene sentido que Star Wars haya accedido a la clasificación. La saga ha adoptado un tono más diverso e igualitario en sus últimas películas. Es un giro consciente, motivado por un clima cultural donde la representación de minorías se ha colocado en el centro de la agenda política. Nada de esto significa que Star Wars no poseyera atributos igualitarios antes. Los últimos episodios, sencillamente, los explotan más.

Controversia. La polémica acompaña a muchas otras surgidas a raíz del regreso de Star Wars. El protagonismo de Rey, la presencia de un stormtrooper negro o la ambigüedad sexual de Poe han alimentado una polarización en torno a la saga. Para muchos seguidores, más conservadores, escépticos de la representatividad, son exotismos introducidos con calzador, no actualizaciones necesarias para seguir vigente. Se sienten apartados de su película.

Las enconadas reacciones a The Last Jedi, una película tonal y temáticamente alejada de la trilogía original, forma parte de la misma dinámica.