Rusia presumía de haber robado los tractores ucranianos. John Deere se los ha desactivado de forma remota

En las últimas semanas ha habido un número creciente de informes de tropas rusas que, más allá del saqueo común y generalizado de residencias, han empezado a robar maquinaria y equipos industriales, sobre todo agrícolas, granos e incluso materiales de construcción. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, los recientes saqueos han resultado contraproducentes para las tropas rusas. En este caso, la retirada de valiosos equipos agrícolas de un concesionario en Melitopol ha salido mal. Realmente mal.

Después de un viaje de más de 800 kilómetros, los ladrones no pudieron usar ninguno de los equipos porque se habían bloqueado de forma remota. Bienvenidos a la guerra por los tractores en Ucrania. ¿El protagonista de esta historia? John Deere, claro.

Los robos. En resumidas cuentas, las tropas rusas robaron equipos agrícolas por un valor de casi 5 millones de euros de un distribuidor de John Deere en la ciudad ocupada de Melitopol, Ucrania. Solo las cosechadoras ya valían 300.000 euros cada una. Y todo para descubrir más tarde y después de todo el esfuerzo que las máquinas se habían apagado de forma remota, dejándolas inoperativas. Parte del equipo, que viene con una función de bloqueo remoto y un GPS incorporado, fue rastreado a más de 800 kilómetros de distancia en el pueblo Zakhan Yurt de Chechenia.

Una batalla de inteligencia para activar los tractores. El suceso ha terminado convirtiéndose en una batalla de inteligencia entre ambos países por el control de esos tractores. Ya no sabemos si era más una cuestión de ego o si realmente iban a aportar una ventaja significativa en la contienda. Hay que recordar que los equipos agrícolas se han vuelto sorprendentemente tecnológicos, para bien o para mal. John Deere, en particular, ha sido el centro de un debate sobre el derecho a la reparación, ya que su software impide que los agricultores reparen sus equipos por sí mismos. Como demostró la compañía en este caso en concreto, John Deere es libre de apagar sus máquinas cuando lo desee, aunque afirmaban que "nunca antes activó esta capacidad, excepto en equipos de construcción en China, donde los términos de financiamiento lo requerían".

Algunos agricultores incluso han ido tan lejos como para descargar firmware pirateado de John Deere para evadir las garras de la empresa. Aunque los equipos se desactivaron de forma remota, fuentes en el terreno dicen que las tropas rusas pueden estar tratando de encontrar una forma de evitar el bloqueo, ya que están en contacto con "consultores en Rusia que están tratando de eludir la protección".

Right to repair. Irónicamente, en 2017, los agricultores estadounidenses importaban software de John Deere descifrado de Ucrania para piratear sus tractores en los EEUU para repararlos y modificarlos. Desde entonces, el movimiento Right to Repair, cuyo objetivo es exigir que las empresas de tecnología brinden al público un acceso justo y razonable a las herramientas y el software para reparar sus productos, ha progresado considerablemente. Ahora existe un apoyo generalizado para la legislación a favor de la reparación en los EEUU, Reino Unido y Europa.

A por el grano. Ya que no han podido desbloquearlos por el momento, Rusia se ha lanzado a saquear todo lo demás que han podido. Además de maquinaria agrícola, las tropas rusas también han estado robando granos en el área, una de las mayores exportaciones de Ucrania. ¿Y los tractores? Ahora parecen languidecer en una granja cerca de Grozny. "Incluso si venden cosechadoras para repuestos, ganarán algo de dinero", explicaba un testigo de la zona.

Otras fuentes en la región de Melitopol dicen que el robo por parte de las unidades militares rusas se ha extendido al grano almacenado en silos, en una región que produce cientos de miles de toneladas de cultivos al año. Los ocupantes están ofreciendo a los agricultores locales compartir sus ganancias al 50-50%. Pero los granjeros que tratan de trabajar en las áreas ocupadas no pueden siquiera mover sus productos.

No es la primera vez que los saqueos salen mal. Esta no es la primera vez que el saqueo ha fracasado en las tropas rusas durante su invasión de Ucrania. Según Tech Times, un hombre ucraniano ha estado usando la función Find My de Apple, que localiza un dispositivo que usa señales de Bluetooth que rebotan en otros dispositivos Apple cercanos, para rastrear los movimientos de las tropas rusas después de que le robaran sus AirPods. Ha podido ver sus movimientos en un mapa e incluso los vio cuando parecían retirarse de un ataque en Kiev. Un investigador en California pudo observar de manera similar a las tropas rusas invadir Ucrania usando una combinación de Google Maps e imágenes de radar.

