La semana de cuatro días no es sólo positiva para el trabajador. También hace ganar más a las empresas

Desde la década de 1930, el mundo aplica un horario laboral anticuado que poco o nada encaja en los tiempos que corren ni en cómo se configura ahora mismo el trabajo en las mentes modernas. En los últimos años, la semana laboral de cuatro días lleva debatiéndose en cientos de empresas y gobiernos que contemplan esta idea y ya ponen en marcha iniciativas en todo el mundo. El último experimento con esta modalidad y sus resultados son claramente un punto de no retorno para los más reacios a incorporarlo.

Más aún cuando se acaba de probar que ayuda a aumentar los ingresos en las empresas que la aplican, con impactos positivos en la productividad, el bienestar de los empleados e incluso permite reducir las emisiones de carbono. Es complicado luchar contra todo eso a estas alturas.

El estudio. Se trata del primero a gran escala de semana laboral de cuatro días realizado en varios países del mundo simultáneamente. Y ha llegado a una conclusión sorprendente: ninguna de las 33 empresas participantes quiere volver el desfasado modelo estándar de cinco días.

En el experimento, realizado por la asociación 4 Day Week Global que involucra a decenas de empresas de EEUU, Irlanda y Australia, siguieron a 969 empleados de diferentes profesiones (tecnología, construcción, educación, atención médica o comercio) durante 10 meses mientras reducían sus horarios a una media de 32 horas sin cambios en el salario.

Los resultados. Los datos publicados muestran que las empresas participantes registraron subidas en los ingresos de un 8% de media durante la prueba y un 38% más que el año anterior, lo que indica un crecimiento durante la transición. El ausentismo de los empleados se redujo de 0,6 días al mes a 0,4, mientras que las renuncias se redujeron y las nuevas contrataciones aumentaron. La productividad creció y las empresas calificaron la experiencia general con un 9 sobre 10.

“Definitivamente vimos niveles de compromiso mucho más altos entre el personal, más altos que nunca”, explicaba Jon Leland, director de estrategia de la empresa de crowdfunding Kickstarter, que finalizó su programa piloto de semana de cuatro días en septiembre y lo adoptó permanentemente para sus más de 100 empleados.

A shorter work week benefits people and workplaces.



4-day pilot in dozens of companies for 6 months:

✔️Burnout, stress, anxiety drop

✔️Pace increases, revenue up 8.1% (37.6% over prior year)

✔️Satisfaction, balance, exercise, leisure, sleep improve



Nearly all plan to continue. pic.twitter.com/v8ZWpG4EHg