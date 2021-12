En su batalla contra la paradoja de la elección, el streaming ha terminado reinventando... La tele

Si eres usuario de Netflix, seguro que has abierto el catálogo y habrás pensado "no sé qué ver, hay demasiadas opciones", incluso algunas habrás acabado cerrando la aplicación por fatiga y cansancio (sí, se te hizo tarde, como a todos) después de recorrer la plataforma haciendo scrolling durante más de 30 minutos sin saber qué poner. Es totalmente normal, de hecho es la Ley de Hick, la paradoja de la elección: cuantas más opciones tengas, más tiempo te tomarás para elegir, por lo tanto, seguirás desplazándote para asegurarte de que no te estás perdiendo LA mejor opción.

También el poder elegir es algo bueno. De hecho, es el causante de que los servicios en streaming como Netflix, HBO o Disney+ estén acabando con la televisión tradicional. Pero también esa fatiga de la que hablamos pueda convertirse en algún momento en el resurgir de la TV lineal. Y ya lo están implementando algunos servicios.

¿Muerte a la televisión lineal? Sí y no. Por definición estándar, la televisión lineal es esa en la que los programas se dan en un horario establecido: las 24 horas del día, los siete días de la semana. En otras palabras, se ejecuta secuencialmente de un programa a otro. ¿Quieres ver el último thriller de Alex de la Iglesia? No puedes elegir la hora para verlo. Si te lo pierdes, mala suerte. Hay indicios de que este modelo se dirige hacia una muerte inevitable. Pero los servicios de retransmisión podrían aprovecharlo de otras maneras.

La paradoja de la elección. Puedes llamarlo fatiga de decisiones si quieres. ¿Sabías que los suscriptores de Netflix pasan un promedio de 18 minutos todos los días decidiendo qué contenido ver? Pues sí. Si bien una biblioteca de contenido aparentemente ilimitada tiene sus encantos, hace que el descubrimiento de contenido sea un proceso frustrante para muchos espectadores. En cambio, con un proveedor de cable, es muy fácil encender el televisor, sentarse y ver. Y los estudios indican que siempre habrá personas que prefieran la experiencia de visualización pasiva.

Los servicios de streaming reinventando la televisión. Por eso, ya hay quien quiere acabar con la paradoja de la elección ofreciendo lo que hemos tenido siempre, pero en streaming. Paramount Plus, por ejemplo, ha decidido crear 18 canales "lineales" para su servicio de suscripción bajo demanda. Unos tienen como temática la comedia, la animación, los concursos, la programación infantil o los "clásicos" de cine.

"Incluso en la era del vídeo bajo demanda, existe claramente un fuerte apetito de los consumidores por canales lineales reinventados que brinden entretenimiento relajado y sin esfuerzo", explicaba Tom Ryan, jefe de transmisión de ViacomCBS.

Soluciones intermedias. No es la única en adoptar remedios similares. En 2015, Crackle presentó su función de TV lineal "Always On", una plataforma de transmisión de video con publicidad que funciona como una red de TV en vivo. Tan pronto como se lanza el servicio, un usuario puede comenzar a transmitir programas en función de un horario establecido.

Netflix incorporó hace poco su reproducción aleatoria. Una solución desesperada a la creencia de muchos usuarios de que el problema de Netflix no es el contenido, es la fatiga de las decisiones. Y sí, la compañía escuchó las quejas e hizo algo al respecto. Su opción "play something" elegirá algo para ver y te explicará brevemente esta elección mientras comienza la película. Para lanzar este modo, el equipo de Netflix investigó a los usuarios, con conceptos de psicología para comprender esa paradoja de la elección y se inspiró en… la televisión lineal.

Ya ha comenzado. Y no solo eso. En diciembre de 2020, Netflix lanzó Direct, un canal preprogramado en tiempo real disponible solo para usuarios franceses a través de un navegador web. En Francia, ver la televisión tradicional sigue siendo muy popular entre las personas que solo quieren una experiencia "relajada" en la que no tengan que elegir. Por eso, la compañía tiene la mira puesta exactamente en esa lucrativa audiencia de más de 65 años. Esa es también una generación que probablemente no sea tan experta en tecnología para escanear menús.

También hace poco Netflix lanzó listas de lo más visto en su plataforma en Reino Unido y México. Tanto las listas como Direct son un intento de atraer a los usuarios que todos los días se ven envueltos en un dilema a la hora de elegir qué ver. Tenemos tanto, y ni siquiera somos capaces de darle al botón de play a la primera.