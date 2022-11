En su obsesión por llevar el Mundial a Qatar, la FIFA ha perdido uno de sus mejores negocios: la cerveza

El alcohol se está convirtiendo en todo un problema en Qatar, que acoge el Mundial de Fútbol en las próximas semanas. Tal y como hemos comentado en Magnet durante estos días, es la primera competición de semejante envergadura celebrada en un país de mayoría musulmán, donde el alcohol está prohibido para los ciudadanos, al igual que su consumo en las calles.

Aún cuando se pensaba que los aficionados y visitantes iban a poder hacerlo en lugares apartados, el país ha decidido que se prohibirá la venta de cerveza en los puntos que había designados, aumentado las tensiones entre los patrocinadores, la FIFA y Qatar.

Adiós a la cerveza. Parece impensable que a unos días del inicio de los partidos, los funcionarios hayan decidido que las únicas bebidas que estarán a la venta para los aficionados serán sin alcohol. Este cambio radical podría violar un acuerdo de patrocinio multimillonario de la FIFA con Budweiser. Y también es un revés para el organismo rector del fútbol que ha visto como en Qatar no tiene apenas poder de decisión.

"Tras las conversaciones entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros destinos de aficionados y lugares con licencia. Se eliminarán los puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadio de la Copa Mundial 2022 de Qatar", anunciaba la FIFA.

FIFA statement doesn’t explain why the decision was last minute, just that it was made to ensure enjoyable experience for all… and there’s always Bud Zero, they say. pic.twitter.com/XYoh8fILcm