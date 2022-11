Twitter es en realidad porno y criptomonedas. Y claro, los usuarios más activos están huyendo

"¿Twitter se está muriendo? Taylor Swift no ha escrito nada en tres meses y Justin Bieber sólo ha publicado un mensaje en todo el año": es lo que se preguntaba el multimillonario Elon Musk en una publicación de abril, cinco días antes de ofrecerse a comprar la red social por 44.000 millones de euros. En realidad, no andaba desencaminado. Según una investigación interna de Twitter consultada por Reuters, la compañía está perdiendo a sus usuarios más activos. De hecho, los que hay están gravitando hacia contenido pornográfico y relacionado con criptomonedas.

La investigación. Según la empresa, la cifra de usuarios ha crecido este año un 16,6% y se sitúa en los 237,8 millones de usuarios. Sin embargo, otra investigación interna a la que Reuters ha tenido acceso dice que desde hace tiempo los usuarios más activos de la red social están reduciendo su número de publicaciones o directamente abandonando la plataforma.

¿Y quiénes son estos "usuarios activos"? Para la plataforma son los que consultan la red social de forma diaria y escriben el menos tres o cuatro veces por semana. Y lo cierto es que son sólo un 10% de los usuarios activos al mes pero que generan el 90% de las publicaciones de la red social, suponiendo casi la mitad de los ingresos de la compañía.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE