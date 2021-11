La infidelidad en el matrimonio, matar a alguien en defensa propia, el placer por el dolor o la pizza con piña. Los dilemas morales son, por su propia naturaleza, difíciles de resolver. Todos hemos estado en situaciones en las que tuvimos que tomar decisiones éticas difíciles. Que existan páginas en Internet como Quora o el subforo de Reddit Am I the Asshole es una prueba de ello. Pero ¿qué pasaría si una IA pudiera eliminar ese trabajo mental y responder a esos dilemas por nosotros?

Eludir esa molesta responsabilidad subcontratando la elección a un algoritmo de aprendizaje automático sería, a priori, la mejor opción. Y también una que podría salir realmente mal.

Una IA para resolverte la vida. Eso es lo que pretendían los científicos que crearon Ask Delphi, un bot que ha recibido más de 1,7 millones de ejemplos de juicios éticos de personas sobre preguntas y escenarios cotidianos. Básicamente, si le planteas un dilema ético, te dirá si algo está bien, mal o si es indefendible. En realidad, se basa en un modelo de aprendizaje automático llamado Unicorn que está previamente entrenado para realizar un razonamiento de "sentido común".

¿Cómo funciona? Delphi recibió capacitación en lo que los investigadores llaman el "Commonsense Norm Bank", que es una compilación de miles de ejemplos de juicios éticos de personas a partir de conjuntos de datos extraídos de fuentes como el subforo de Reddit Am I the Asshole. Para comparar el desempeño del modelo en adherirse a los escrúpulos morales del internauta promedio, los investigadores emplearon a trabajadores de Mechanical Turk, una plataforma de crowdsourcing (micropagos por tareas simples) que revisaban la decisión de la IA y decidían si están de acuerdo.

Cuando el genocidio está "bien". Para esta IA, engañar a tu esposa "está mal". Disparar a alguien en defensa propia "está bien". Pero claro, los usuarios fueron más allá. ¿Está bien robar un banco si eres pobre? Está mal, según Ask Delphi. ¿Son los hombres mejores que las mujeres? Son iguales. ¿Son las mujeres mejores que los hombres? Según la IA, "se espera". Hasta ahora, parece que Ask Delphi no iba muy desencaminada. Pero también pensó que ser heterosexual era más aceptable moralmente que ser gay, que abortar un bebé era un asesinato y que ser un hombre blanco era más aceptable moralmente que ser una mujer negra.

Incluso sus creadores quedaron sorprendidos cuando afirmó que "el genocidio estaba bien siempre que hiciera felices a todos". Al igual que otras IA, Ask Delphi también puede ser muy torpe en sus respuestas. El investigador Mike Cook compartió en Twitter más ejemplos:

this is a shocking piece of AI research that furthers the (false) notion that we can or should give AI the responsibility to make ethical judgements. It's not even a question of this system being bad or unfinished - there's no possible "working" version of this.