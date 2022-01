Las verdaderas dos Europas: la que aísla bien sus casas y la que pierde hasta 3ºC cada invierno

Es interesante lo que una nación considera esencial y otras no. Una vez le preguntaron a Angela Merkel qué pensaba sobre Alemania. Su respuesta sorprendió a muchos: "Pienso en ventanas herméticas. Ningún otro país puede construir ventanas tan bonitas y herméticas como las nuestras". Es probablemente la cita más nacionalista que oirás de ella. Pero tenía razón: las ventanas alemanas no permiten ni la más mínima corriente de aire. Y puedes inclinarlas gracias a una sofisticada tecnología de bisagras.

Lo que le pasó por la cabeza a Merkel no era una nimiedad, ni mucho menos. Basta buscar en YouTube "ventanas alemanas" para descubrir todo un subgénero de videos en los que gente de Corea y de los Estados Unidos se fascina con el mecanismo y la eficacia de nuestras ventanas europeas.

Un mapa para entenderlo. Un estudio, realizado entre diciembre de 2019 y enero de 2020 en 80.000 hogares, concluyó que una casa del Reino Unido con una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior de 0°C pierde de media 3°C después de cinco horas. En comparación con algunos vecinos de Europa occidental, como Alemania, los hogares del Reino Unido pierden calor hasta tres veces más rápido. España no queda en la mejor posición tampoco, pierde 2,2°C. Pero Alemania se lleva la palma: apenas pierde un grado. Eran sus ventanas, claro.

Madame Chancellor, what feelings do you associate with Germany?



Merkel - “Well-sealed windows! No other country can build such well-sealed and beautiful windows. "



