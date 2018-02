18 ejemplos de cultura de las armas por los que los estadounidenses están locos a ojos del mundo entero

Otro tiroteo masivo, otra ocasión para observar en redes sociales cómo los estadounidenses defensores de la posesión de armas tienen que justificar que, pese a tener un nivel de asesinato por armas 25 veces mayor que en ningún otro país occidental, les merece la pena mantener intacta la segunda enmienda. Que el hecho de que en el país haya prácticamente un arma de fuego por cada ciudadano es algo que les da seguridad y no se la resta.

De saber que tienen muy pocas posibilidades de evitar unas 7.000 muertes al año sólo porque la mitad de ellos defienden una práctica que, en casi ningún caso, les va a proteger de ninguna hipotética amenaza futura.

A gun has killed 17 of my fellow classmates. A gun has traumatized my friends. My entire school, traumatized from this tragedy. This could have been prevented. Please stfu tomi https://t.co/qNo03ZE3Ev — kyra (@longlivekcx) February 15, 2018

Para excusarse utilizan argumentos como que el problema son los “lobos solitarios” o la enfermedad mental del último asesino de turno. El mejor de todos, la “falta de educación” en preceptos de seguridad, que sacan a colación en esos casos que en los que un niño se vuela la tapa de los sesos por error, algo a lo que tienen que enfrentarse todos los días. La culpa nunca está en la posesión de armas.

Es un sentimiento común a muchos espectadores ajenos a esta cultura. Españoles, británicos, franceses o chilenos, casi da igual cuál sea el país en el que te hayas criado. Su obsesión armamentística nos parece grotesca y surrealista, más la representación de una pulsión de muerte que esa tradición de protección frente al Estado en la que se basan para justificarlo.

A continuación, te dejamos una serie de ejemplos de vídeos e imágenes con las que las personas de todo el mundo miramos a los norteamericanos preguntándonos cómo es posible que la nación más rica del mundo esté llena de estúpidos, de locos o de las dos cosas a la vez.

Tienen rifles de asalto en los supermercados

Y en algunos Estados puedes comprar armas en apenas siete minutos

Un chaval de trece años puede comprarse un rifle sin ningún problema

(Aunque si intenta comprarse alcohol, tabaco o boletos de lotería lo va a tener imposible).

Y niños de siete años pueden pasar los exámenes para portar armas

Hay niños de 10 años que disparan mejor que James Bond

Y miles de vídeos de cuasibebés matando ciervos

La NRA te anima a que guardes armas en las habitaciones de los niños

La alegría de algunos niños al recibir su primer arma es real y escalofriante

Las fotos navideñas exhibiendo su arsenal no son nada excepcional

Las fotos de boda con rifles tampoco sorprenden a nadie

Por supuesto, también venden sujetadores o bolsos especiales para armas

Y sabes que grupos paramilitares pueden marchar armados por tu ciudad

To be clear, these are NOT national guard but racist private militias posing as state actors to protect nazis and provoke. pic.twitter.com/PuoHNmXRpg — Tom Perriello (@tomperriello) August 12, 2017

Hay iglesias en las que montan campos de tiro

Y bares a los que vas para beber alcohol y disparar

Las autoridades tienen que alertarles de que es un error disparar a un tornado

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv — Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 10, 2017

Es más, los Gobernadores bromean con cocinar bacon en el cañón de sus ametralladoras

En las Convenciones de armas te venden Obamas a los que disparar

Y si lo piensas, da miedo vivir en un mundo donde cualquier transeúnte puede llevar un arma encima