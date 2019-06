“Ahorita mismo Presidente”: El Salvador lleva la transparencia gubernamental un paso más allá en Twitter

El Salvador acaba de reinventar eso que llamamos transparencia en la política. Durante la primera semana de Nayib Bukele como nuevo presidente del país se ha dedicado a dar órdenes a diestro y siniestro en su cuenta de Twitter a distintos cargos públicos, cosa que ellos han ido respondiendo desde sus perfiles. Ha sido casi como ver el proceso de toma y ejecución de decisiones que ocurre habitualmente entre bambalinas, pero completamente público, como si tú mismo lo estuvieses presenciando. A dos clics de distancia tú mismo podías hacerle saber a tu nuevo mandatario qué pensabas de sus decisiones.

“Ahorita mismo Presidente”: es la respuesta de Michelle Sol, ministra de vivienda, cuando Bukele le manda revocar de un cargo público (y sin sustitución) al hijo del anterior Presidente. Es uno de los diversos ejemplos de órdenes vistas estos días por distintos ministros y secretarios, muy vinculadas a la racionalización del gasto y a la limpieza de la corrupción de las instituciones. Han quedado señalados cuñados, hijos y hermanos de políticos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FLNFM), y se ha cesado a un total de 27 familiares de exfuncionarios.

Sus cargos le responden, pero también le preguntan: entre sus tuits encontramos que el presidente también es reactivo a las peticiones de los ministros. Es probable que su gobierno haya dado la orden de que muchas de sus acciones, las que iban a ser resueltas, queden registradas públicamente en Twitter, como una forma de acercarse al pueblo y hacer campaña política.

Presidente @nayibbukele, ayer me enteré que 18 niños han muerto porque no había un puente entre Villa El Rosario y San Isidro y no pudieron llegar a tiempo al hospital. Tengo tristeza y rabia. He dado la orden a @MDesarrolloSV de solucionar esto definitivamente. pic.twitter.com/Uh1Wf3xZq8