Alguien se inventó la palabra "funderelele" y la puso en Wikipedia. Ahora la RAE sopesa incluirla en su diccionario

¿Cómo se denomina al utensilio de cocina que se usa para servir el helado en forma de bolas? A todo el mundo le suena pero nadie llega a concretar. Algunos simplemente han acabado refiriéndose a ello como "sacabolas" o "cuchara de bolas" o "dosificador", pero lo cierto es que no existe ningún término oficial. Hasta ahora. La RAE ha puesto punto y final al debate comunicando en una publicación de Twitter recientemente que está valorando incluir un término en su diccionario para este objeto: "funderelele".

¿¿¿funderelelequé???

No es una canción de Rosalía ni un tuit de MALACARA. Es la última controvertida maniobra lingüistica de la Real Academia Española, que está intentando dejar atrás su otro y más polémico debate en torno a la tilde de 'solo' de hace unos días.

En su publicación de este fin de semana, la cuenta de la institución en Twitter, que acumula más de dos millones de seguidores y nos sorprende de tanto en tanto, señalaba: "Para referirse al objeto de la imagen, usado para servir helado en forma de bola, a veces se emplea "funderelele" (una voz cuya incorporación al diccionario académico está en estudio) ¿Cómo lo llaman ustedes?".

Para referirse al objeto de la imagen, usado para servir helado en forma de bola, a veces se emplea «funderelele» (voz cuya incorporación al diccionario académico está en estudio).



No es la primera vez que en nuestra lengua llamamos a las cosas de distintas maneras. Principalmente porque no siempre hay un término oficinal y unificado para hacer referencia a ellos. De hecho, en cientos de comentarios en la publicación, muchos usuarios han aprovechado para levantar una polvareda de palabros que podrían aplicarse al objeto o que han usado alguna vez para referirse a él: "Sacabolas, cuchara, dosificador, dispensador, racionador...". Aunque la que gana es "cuchara para helado", ya que es el término más popular según Google.

Otros se han centrado más en el humor. "Funderelele suena a fundido y a que te ha dado un ictus pronunciando la palabra", dice un usuario. Otro ha bromeado con la artista catalana: "Me juego 2 sueldos a que @rosalia saca una canción con ese nombre". Hay quien ha propuesto alternativas: "Podría llamarse “hacebolas” o “bolatrón”, pero “funderelele” me parece mucho mejor, es para gritarlo con un rebujito en la mano. Y esta otra señala: "Yo lo llamo sacabolas pero si queréis meter «funderelele» me parece estupendo porque imagínate a Paco el heladero diciéndole a su ayudante Martín que le pase el 'lerele ese'".

¿De dónde viene entonces? De la Wikipedia

Tal y como comenta Carmen García, doctora por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis de paleografía y codicología griegas en esta entrada de blog, el término, aunque no forma parte del diccionario de la RAE, sí que aparece en Wikipedia. Por lo visto, alguien se inventó un día lo de "funderelele" de la nada más absoluta y ahora podría estar cambiando la lengua española para siempre.

Antes de 2008, cuando se añadió a la Wikipedia, no existía registro de ella en todo Internet. Todos sus usos externos son posteriores a esa fecha. Al parecer, durante muchos años, esta invención se quedó ahí y pasó inadvertida. Para cuando se dieron cuenta ya había gente usándolo porque claro, lo dice la Wikipedia. Incluso la palabra apareció en un libro, así que ya había referencias.

"Wikipedia la recoge, así que existir, existe. Entre 2007 y 2008 salen tres resultados, uno de ellos el que ya teníamos y el otro el de Wikipedia. Entre 2008 y 2009 aparecen seis resultados, algunos de los que ya teníamos y otros relacionados con cosas de cocina. Entre 2009 y 2010 salen 10 resultados. A partir de 2011 parece que por alguna extraña razón la gente descubrió el nombre de este cacharro y los resultados se disparan a 40. Sólo en 2012 ya hay 60 menciones. En 2013 se aumenta la cota con 70 más y entre 2013 y 2014 otras 40 o 50 más", cuenta García.

"Lo importante de este análisis es que es como a partir de 2010 o 2011 cuando esta palabra se hace más popular, al menos en Internet. Y que Wikipedia tiene algo de culpa en la difusión del nombre".

En 2014, el debate llegó a la misma enciclopedia online. En una discusión, un editor señalaba: "En el día de hoy han dejado un informe de error indicando que "funderelele" podría ser un hoax. He trasladado el artículo y eliminado las referencias a funderelele. Si alguien tiene ganas de explicar con fuentes que se trata de un posible bulo e incluir el término de marras, luz verde por mi parte. He puesto como solución de compromiso "sacabolas de helado". Si alguien tiene otra opción mejor, luz verde también".

Ni la RAE ni el María Moliner recogen esta palabra, así que ahí no podemos acudir (de momento). Sin embargo, el Diccionario de etimología en Línea de Chile indica que la palabra "funderelele" deriva del verbo "fundir", con el significado de dar forma en moldes, como los objetos hechos de hierro fundido. Por su parte, la terminación expresiva -lele, se piensa que está influida por la palabra "helado" (fundir el helado -fundir el hel… -> "funderelele"). Que viva el lenguaje.

