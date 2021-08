Alojarse en el hotel de Star Wars en Disney World costará $5.000 dos noches. Dentro vivirás una aventura

Una nave galáctica está a punto de terminar su construcción. Se llama Galactic Starcruiser y es, a primera vista, el primer hotel basado en la franquicia Star Wars que abrirá sus puertas en Disney World (Orlando, Florida) en la primavera de 2022, pero detrás de ello se encuentra también un crucero espacial “inmersivo” donde la gente, que permanecerá en el recinto durante toda la experiencia, vivirá auténticas aventuras en una galaxia muy, muy lejana.

4.809 dólares las dos noches para una persona. Es el pack de 48 horas la que el parque recomienda adquirir para empaparte de todas las sorpresas que tienen preparadas. Hablamos del alojamiento más caro de todo Disney World (la tarifa promedio del siguiente hotel más caro, Disney's Grand Floridian Hotel, tiene un precio medio de 675 dólares la noche). Si te quedas una única noche, el precio son 1.209 dólares por huésped. 5.299 dólares por dos noches es el precio para tres invitados (dos adultos y un niño) que compartan una cabina, con el mismo aspecto que los del Halcón Milenario. Hablamos de 100 camarotes, por lo que este resort será bastante grande.

