Una boda clandestina con 7.000 invitados: la fiesta que ha amenazado la lucha contra la pandemia en Nueva York

Aún no hemos perdido la capacidad de sentirnos consternados al ver muchedumbres temerarias. Las imágenes filtradas de una boda jasídica en el neoyorkino barrio de Brooklyn están provocando un profundo rechazo en redes sociales. Apiñados hombro con hombro dentro del templo, pisando, proyectando la voz y bailando acaloradamente, tal y como dicta la tradición, el pasado 8 de noviembre se casó el nieto de un rabino contraviniendo todas las medidas de contención de la pandemia decretadas por la ciudad. La capacidad de Yetev Lev, en el distrito de Williamsburg, es de 7.000 asistentes, aunque hay quien dice que a la ceremonia pudieron acudir hasta 8.000 personas. Estas son las imágenes.

¿Cómo puso pasar? En teoría por el secretismo. Los preparativos se hicieron discretamente, intentando alejarse de las miradas de extraños o agentes del gobierno. Las invitaciones corrían en boca a boca. Los testimonios posteriores de la comunidad recogen el clima de censura preventiva grupal: “hay tensión. No se sabe qué paria descontento podría aprovechar esta oportunidad para difundir incluso lo que nos hemos cuidado de escribir o publicitar, para crear un ruido innecesario interrumpiendo la simcha [alegría] común”.

Pese a la dificultad social y logística, la congregación consiguió que nadie detuviese antes de tiempo este multitudinario acto que puede haber funcionado como superpropagador. No debió ser sencillo, ya que desde días atrás se habían contratado servicios de cátering y hasta de carpinteros para aclimatar el recinto. La ceremonia ya con menos personas continuó en un evento de tres días, incluida la circuncisión de un niño.

No nos pararán: hay en la fiesta si cabe otro nivel de celebración, el de haber conseguido sortear las restricciones que, según la versión más extendida, es una persecución contra su gente y su fe. Las comunidades ultraortodoxas judías ya han supuesto un quebradero de cabeza para las autoridades neoyorkinas en momentos pasados, un grupo poblacional que se comporta como si la pandemia no existiese y que no se corta a la hora de denunciar a la ciudad. Su descrédito es tal que algunos ya están formando grupos negacionistas de la pandemia con la figura de Heshy Tischler a la cabeza de este movimiento, un ortodoxo y activista pro Trump inmiscuido en el caso de un periodista que acabó siendo agredido.

Update: One person in critical condition — being transported to Maimonides Hospital — after beaten with rocks by protesters at the anti-Cuomo protest in Borough Park early this am pic.twitter.com/aGIYgst91p