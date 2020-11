El boom de Gambito de Dama: las asociaciones cuentan con 20 millones más de jugadores de ajedrez federados

De pronto miles de hogares han encontrado el atractivo detrás de la defensa siciliana o los peones doblados como si de rabonas o chilenas se tratase. Gambito de Dama ha sido una de las sorpresas seriales de esta última temporada, un éxito no del todo previsto por Netflix. La compañía ha reconocido que han logrado un nuevo récord de visionados, 62 millones de pantallas se han conectado al menos dos minutos al drama ajedrecista protagonizado por Anya Taylor-Joy en este último mes, pero el furor lúdico ha ido más allá del mero visionado pasivo.

Así lo recoge la nota de prensa de la plataforma:

Hay otro motivo para que Gambito de Dama haya supuesto un empujón histórico al juego: el coronavirus. La gente de todos los rincones está buscando modos de conectar con otras personas, conocidas o no, a través de internet. Si bien un gran colectivo de internautas optará por el videojuego de moda, tipo el Among Us, muchos jóvenes y no tan jóvenes pueden haber descubierto en el sencillo pero imbricado juego de peones y alfiles la mejor oportunidad para ejercitar sus habilidades sin tener que recurrir a opciones más quemadas como las copias del Puzzle Bubble o el Apalabrados.

I decided to up my chess game after watching, and when I saw this chess strategy youtube vid I saw that basically everyone was in the same boat, lol pic.twitter.com/0UJ8oYvlmI