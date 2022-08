Cadáveres de la mafia, pueblos fantasma, "piedras del hambre": lo que la sequía destapa bajo los pantanos

En Las Vegas la gran sequía que azota al oeste de EEUU ha generado algo más que molestias para los vecinos, inquietud entre los políticos o incluso la necesidad de replantearse el tamaño de sus piscinas; directamente, ha dejado al descubierto cadáveres que llevaban décadas sepultados.

A finales de julio un visitante que paseaba por la reserva de Lake Mead, a solo unos kilómetros de "la ciudad del pecado", se topó con una sorpresa desagradable, de las que quitan el sueño: lo que a todas luces eran huesos humanos en el lecho del lago. Asustado, alertó a los guardaparques.

No han sido los únicos restos que han encontrado en la zona. Los medios recogen otros hallazgos en puntos más o menos cercanos entre sí y a Las Vegas, como Swim Beach o Calville Bay.

La sequía que castiga el suroeste del país se deja sentir con fuerza en el río Colorado —incluidos sus reservorios— y su huella es más que visible en el embalse, próximo a Las Vegas. La infraestructura se creó hace ya décadas, en los años 30 del siglo pasado, con la construcción de la represa Hoover, y a día de hoy se calcula que ha perdido más de la mitad de su reserva.

Los escabrosos hallazgos en Lake Mead han desatado la imaginación de los medios y vecinos de Las Vegas, una zona con un pasado marcado por la mafia. Material tienen, desde luego. A principios de mayo se localizaron dos cadáveres en el embalse, uno de ellos encerrado en un barril y con un tiro en la cabeza. Las autoridades concluyeron que podía llevar en el lago desde los años 80.

