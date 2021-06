Campamentos por las calles: cómo la crisis de vivienda y los opioides han arrasado San Francisco

Son imágenes que parecieran rpovenir del Harlem de los 70 en Nueva York, pero las ha grabado un tuitero hace un par de días en San Francisco. Muchos usuarios que alegan ser ciudadanos de la urbe indican en los comentarios que la situación es aún peor de lo que los medios difunden, “los niveles de drogadicción y desesperación en las calles de Tenderloin son insoportables”, dice alguno. Ha nacido un nuevo escenario del colapso humano en el país más rico del mundo.

A little after-work drive through the streets of my beloved city and @MattHaneySF district. Don't listen to anyone who says it's been always like that. pic.twitter.com/2RqwyyS4jH