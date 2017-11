Cards Against Humanity tiene un plan para detener el muro de Trump: comprar parte de la frontera

Cards Against Humanity, uno de los mejores juegos de mesa de la historia y, desde luego, uno de los más políticamente incorrectos, ha vuelto a hacerlo. Después de las campañas en las que hicieron que los usuarios les pagasen para cavar un hoyo sin ningún motivo concreto o vendieron literalmente mierdas secas a sus clientes, ahora ha optado por la justicia social.

Por ayudar a los inmigrantes, sí, pero siendo honestos, también por hacer de rabiar a uno de los presidentes menos queridos de la historia de Estados Unidos. Los responsables de CAH han comprado unos terrenos baldíos en la frontera entre EE.UU. y México que, según lo planeado, encajan en la trayectoria planificada por la que debería pasar el gran muro de Trump.

La compañía ha anunciado también la contratación de los servicios de una firma legal especializada que provocará que la adquisición del Gobierno de esos terrenos que necesita sea lo más lenta y lastimosa posible. Al fraccionar la propiedad en cientos, miles de ciudadanos, EE.UU. tendrá que contactar y llevar a juicio personalmente a cada uno de los dueños de esa tierra.

The government is being run by a toilet. We have no choice... we are going to save America and attempt to keep our brand relevant in 2017



Join in and for $15 we’ll send you six America-saving surprises this December: https://t.co/o1BFmokO9W