Cómo esta gamer ha hecho de vender el agua con la que se baña una obra de arte viral

La diversificación de producto es una de las estrategias más recurrentes a la hora de extender los beneficios en torno a una marca. La influencer inglesa Belle Delphine se ha tomado al pie de la letra esta lección del mundo del marketing y ha puesto a la venta el agua con el que lava su cuerpo. ¿Objetivo? Completar la experiencia en torno al contenido erótico que promociona en sus redes sociales.

¿Quién es Belle Delphine? Es una streamer y gamer inglesa de 19 años que se ha hecho conocida por subir contenido erótico y aportar nuevas perspectivas al imaginario cosplay. A través de Instagram y, especialmente, PornHub ha conseguido aumentar su comunidad en casi un millón de seguidores en el último mes alcanzando un total de 4,2 millones. De hecho, la estrategia performática y basada en clickbait a la que juega le está reportando una media de 500.000/600.000 visitas por vídeo.

30 dólares. Este es el precio al que Belle Delphine vende el agua con el que se baña. Envasada en un tarro de cristal, la influencer recomienda "no beberla" y sí "utilizarla con fines sentimentales". Tal ha sido el aluvión de críticas y bromas al respecto que el agua se agotó en tan solo un día. Ahora, Ebay es el punto de encuentro entre los fetichistas que realmente quieren tener el erótico fluido en su poder y los adelantados que vieron filón en especular con agua del grifo.

Internet responde. La venta del ya apodado "agua de gamer" ha desatado la creatividad de seguidores y no tan seguidores de la streamer que se han puesto manos a la obra a crear memes, reviews y parodias en torno a la performance. Por ejemplo, el youtuber Vito ha contribuido a la viralidad del agua de gamer compartiendo un vídeo donde se la fuma. Así, tal cual: se fuma el agua con un vapeador. Por otro lado, el creador Dolan Darker ha subido su particular distopía sobre los efectos que podría tener el agua bendita de la streamer y hay un hilo de Reddit donde la gente (a medio camino entre la broma y la confesión) está compartiendo sus experiencias con el agua.



De hecho, aprovechando el tirón del contenido paralelo que se está generando en torno a su nombre, Belle Delphine anunció hace unas horas que volvería a vender agua de su bañera, pero esta vez en cantidades suficientes como para sumergirse.

Herpes y ¿fake news? Además de todo el contenido anterior, también hay quien ha acusado a la influencer de atentar contra la salubridad de sus seguidores. El usuario ya baneado de Twitter, BakeRises, acusó a la streamer de contagiar herpes a 50 personas a través de su agua. A raíz de este tipo de afirmaciones, tanto Belle Delphine como el site de fact cheking Snopes han desmentido la noticia: tanto que ella padezca de herpes como que existan indicios de contagio.

Sin embargo, a raíz de las posibles demandas por temas de salubridad que podrían recibir por vender este producto, Ebay ha comenzado a retirar la mayor parte de los envases de agua que estaban puestos a la venta por los usuarios.

Patreon. La plataforma de mecenazgo para creadores es la principal fuente de ingresos de Belle Delphine que, en menos de un año, ha diseñado una estrategia de contenido sensible de ser monetizada. ¿Cómo? Básicamente, prometiendo en el título de los vídeos un contenido que luego no ofrece en abierto. Así, PornHub se ha convertido en la plataforma donde ver los teasers del contenido erótico disponible en Patreon previo pago. El agua de gamer al fin y al cabo no deja de ser una estrategia de marketing más para darse a conocer y mantener un relación "emocional" con sus fans.

