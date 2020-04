Cuánto alcohol toma cada persona de cada país al año y otros 12 curiosos mapas con datos de todo el mundo

¿Bebes más o menos que el español medio? ¿En el planeta se consume más vino o cerveza? ¿Hay una gran diferencia de género entre los que son bebedores y los que no? Our World in Data, organización dedicada a la investigación y divulgación de varias cuestiones sociológicas, ha recopilado datos sobre nuestra relación con el alcohol a partir de decenas de estadísticas recientes, desde las ofrecidas por el observatorio de la OMS hasta los diferentes INEs de cada país del mundo.

A fecha de 2016, el período más cercano en el que hay una suficiente cantidad de datos en todos los rincones, el ciudadano medio mayor de 15 años consume 6.4 litros de alcohol puro al año. Teniendo en cuenta la destilación media, y para entendernos mejor, es el equivalente a 53 botellas de vino anuales (más o menos 14 de ron o vodka) o un litro de vino a la semana. Para el caso español nos vamos a 10 litros de alcohol puro anuales, mientras que en Francia son 12.6, en Italia 7.5 y en Marruecos 0.6.

Consumo de alcohol per cápita (2016)

Como se ve, hay enormes diferencias geográficas y culturales. Los europeos estamos entre los mayores bebedores del mundo, a los que nos siguen los anglosajones, después los asiáticos, después latinoamericanos y por último africanos, siendo especialmente bajo el consumo en las regiones de influencia musulmana. Campeones terrestres: República Checa, con 15 litros por persona y año. Terminan los nigerianos que son prácticamente abstemios.

Porcentaje de población que nunca bebe alcohol (2010)

Evolución del consumo de alcohol per cápita (1890-2014)

Porcentaje de hombres vs mujeres que bebieron alcohol en el último año (2010)

En cuanto a la diferencia de género, donde más marcada está es en los países americanos, tanto del norte como del sur, mientras que europeos y africanos somos por lo general más igualitarios, pese a que en un caso es porque nos igualamos por arriba en cantidad de consumo y en el otro por abajo.

Porcentaje de bebedores que tuvieron una sesión de borrachera en el último mes (2010)

¿Y quiénes son Grandes Bebedores? Éstos se definen por la cantidad de adultos que se han tomado 60 gramos de alcohol (seis copas de bebidas destiladas) a lo largo de un día en los últimos 30 días. Las cogorzas son habituales entre finlandeses (51%), irlandeses (495) y venezolanos (41%). Sólo el 19% de los españoles cae en esta práctica, así que bajamos la media europea, aunque no tanto como los italianos (6%) que parecen casi incapacitados para emborracharse.

Consumo de alcohol vs PIB per cápita (2016)

¿Influye la prosperidad económica en lo alcohólica que es la gente de los países del globo? En principio los datos parecen apuntar a que no, que tiene más peso la cultura local de consumo del mismo, pero las diferencias no se encuentran aquí, sino en la demografía interna: como muestran datos de Reino Unido, es habitual que la gente con más dinero dentro del país beba más que los pobres, los que tienen más estudios que los poco cualificados y los que tienen profesiones de alto nivel frente a los trabajadores más precarios. Eso sí, cuando la gente de entornos pobres y de baja cualificación bebe tiende a que sus borracheras sean de mayor intensidad que en el lado contrario.

Evolución de consumo de alcohol según producto (Italia, 1890-2014)

La cerveza es un invento moderno: si algo demuestran estas gráficas es que hasta después de la Segunda Guerra Mundial la cerveza era una bebida anecdótica frente a la omnipresencia del vino en Italia, un país con un tipo de consumo muy similar al nuestro. También en los últimos tiempos las bebidas espirituosas le están ganando la partida a la uva.

Evolución de muertes según factor de riesgo en todo el mundo (1990-2017)

Mortalidad atribuible total o parcialmente al alcohol (2012)

Por último, la cantidad de alcohol ingerido no es sinónimo de la calidad que tengan esas ingestas. En Rusia casi un tercio de todas las muertes fue exacerbada por el consumo de alcohol, lo que según las estadísticas sanitarias quiere decir que, de haberse eliminado este factor de la ecuación, esas muertes se podrían haber evitado. En España sólo el 3.6% de las muertes tienen el alcohol como factor de riesgo.

Ratio de muertes prematuras debido al consumo de alcohol (1990-2017)

Porcentaje de población con trastornos por consumo de alcohol (2017)

Porcentaje de población que recibe tratamiento por su trastorno por consumo de alcohol (2008)

Porcentaje de muertes por accidente de tráfico atribuibles al alcohol (2013)