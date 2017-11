El aire de Nueva Delhi está tan contaminado que respirarlo equivale a fumar 45 cigarrillos al día

Están a punto de romper las métricas de los contadores. Nueva Delhi, capital con más de 22 millones de ciudadanos, ha superado en algunas zonas de su territorio los 451 puntos de micropartículas PM.2 según el baremo AQI. Air Quality Index es el Índice de la Calidad del Aire. Para que te hagas una idea, en Madrid nunca ha superado la barrera de los 85.

Eso implica dos cosas: que hay personas (ancianos, niños) inhalando el equivalente a 45 cigarrillos al día sin fumar ni un solo pitillo… y que la contaminación ambiental podría ser aún más grave en ciertos puntos, ya que los medidores no son capaces de registrar cantidades superiores a esa. Esto no estaba previsto.

La Organización Médica India ha declarado la catástrofe ambiental “emergencia pública sanitaria”. El Gobierno ha detenido la circulación de varias líneas de trenes, buses y aviones y ha cerrado las escuelas.

En Delhi el famoso señor de la contaminación no podría hacer su chiste, porque todo el mundo puede ver, literalmente, la polución. De ahí las impactantes imágenes de hace dos días en la autopista de Yamuna, una de las radiales de acceso a la capital, de las más mortíferas de la provincia y que ya protagonizó situaciones similares, aunque no tan críticas, el año pasado.

Un video viralizado en las redes indias muestra a transeúntes escandalizados por una cadena de accidentes que no pueden detener. El aire es tan espeso que actúa como niebla ocre semiopaca.

Today's horrific crash on Yamuna Expressway b/w Agra and Mathura. Practice caution guys pic.twitter.com/OLPnkTo9Xr

Mientras los accidentados gritan a los pasajeros para que salgan pitando de su vehículo observan aterrados cómo el próximo coche va a alunizar contra la cadena que tiene ante sí. 24 coches se han accidentado en esta cadena, pero se han registrado otros muchos incidentes automovilísticos no tan cinematográficos a causa de la niebla de estos días.

Uttar Pradesh: Ten vehicles collide on Yamuna Expressway in Gautam Buddha Nagar's Dankaur due to thick fog, several people injured. pic.twitter.com/4XtC6M8OcU