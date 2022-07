Esta ola ha demostrado que los ingleses no tienen ni idea de cómo sobrellevar el calor: he aquí sus consejos

Y los pronósticos se cumplieron. Reino Unido acaba de registrar la temperatura más alta de su historia: 40ºC. El calor que azota Europa, abrasa los montes y daña las pistas de los aeropuertos y vías del tren se ha cebado con los británicos, que viven una de las peores olas de calor de la región. La Met Office, el servicio meteorológico del país, ha emitido una alerta roja, la primera en su historia por calor excepcional, mientras la nación lucha por adaptarse.

Durante los últimos días hemos visto a un país totalmente preparado contra el frío languidecer contra el calor. Londres tuvo que envolver el histórico puente Hammersmith sobre el río Támesis con papel de aluminio ante el temor de que se agrietara por las altas temperaturas. Las vías de tren se han sobrecalentado y el transporte ha tenido que reducir su velocidad y varios aviones han sido desviados por miedo a que las pistas se derritan.

"La infraestructura, gran parte de la cual se construyó a partir de la época victoriana, simplemente no fue construida para soportar este tipo de temperatura", explicaban las autoridades. En realidad, ni la infraestructura, ni los propios ingleses. Los ciudadanos están haciendo malabares para sobrevivir a esta ola como pueden. Los ventiladores, las mangueras y los aparatos de aire acondicionado están fuera de stock en algunos lugares y lo de permanecer en el interior y beber mucha agua ya no sirve para algunos.

El fenómeno se ha trasladado a las redes sociales con todo tipo de memes, pero mejor aún son los consejos que la gente está dando y que demuestran cómo Reino Unido realmente no tiene idea de cómo hacer frente al calor. "He leído consejos para llevar una bolsa de guisantes congelados debajo de la camisa en el tren. Ahora mismo en la radio están sugiriendo que te frotes con una cebolla cruda (pero solo tiene un efecto paliativo, no preventivo)", contaba la periodista Elle Hunt en Twitter.

The UK really has no concept of how to cope with heat. I've read advice to carry a bag of frozen peas under your shirt on the train. Right now on the radio they're suggesting you rub yourself with a raw onion ("but it only has a palliative, not a preventative effect")