Este mapa permite a la gente describir los barrios de su ciudad con sus palabras. Es brutalmente divertido

Cuando viajo a ciudades desconocidas me gusta reservar una parte del día a caminar sin rumbo por sus calles y descubrir lugares que no están marcados en los mapas turísticos. Es una costumbre que me gusta mucho porque me permite acercarme un poco a la vida cotidiana de la localidad y descubrir lugares ocultos lejos de los monumentos masificados que todo el mundo ve, pero tiene un problema: a veces me meto en zonas un tanto complicadas.

Para solucionar este problema, y ofrecer una información más genuina de cada ciudad, el desarrollador Levelsio (alias que usa en todas sus cuentas de internet) ha creado un mapa colaborativo denominado Hoodmaps en el que cualquier persona puede describir las distintas zonas de su ciudad con sus propias palabras. Esto proporciona una información más amplia de cada barrio y lo que los visitantes pueden encontrar en ellos, desde sitios con encanto a advertencias sobre peligros, pero también invita a que cualquiera pueda poner comentarios discriminatorios sin ningún tipo de filtro.

Entre el cachondeo y la información útil. Lo que más abunda en estos mapas son los comentarios jocosos sobre determinadas zonas de la ciudad. Por ejemplo, uno de los comentarios más destacados de la Casa de Campo de Madrid es “ciclistas gordos”, y del parque del Retiro “cruising” o “instagramers cursis”; y en la playa de la Barceloneta, en Barcelona, “surferos que se creen que están en Hawai” o “ingleses y alemanes borrachos”.

También son abundantes las recomendaciones útiles para visitantes como “zonas de tapas y terrazas”, “mercado con una bonita arquitectura” o “zona de fiestas nocturnas”. Y advertencias sobre zonas complicadas, como “zona peligrosa” o “drogas y pistolas”.

Comentarios discriminatorios. A pesar de que, en general, abundan los comentarios graciosos y útiles, también hay un buen número de ellos que caen en el racismo, el clasismo y la homofobia. Es el problema de que cualquiera pueda comentar sin filtro ni moderación. Por eso mismo, la fiabilidad de la información que aparece en esta web es limitada, aunque los datos útiles sobre zonas de interés o que evitar, según ha podido comprobar Xataka, suelen estar bien encaminados.

Mapa de colores. Además de los comentarios, esta herramienta permite colorear las distintas zonas de la ciudad en función de la actividad principal que se realice en ellas, de tal forma que, de un sólo vistazo, podemos comprobar cuáles son las zonas de negocios, para estudiantes o turistas, de ocio o residenciales.