Frente al confinamiento: un macroestudio sugiere que limitar reuniones y escuelas es igual de efectivo

Cambio en la transmisión de contagios (R) según 46 intervenciones no farmacéuticas (NPI) cuantificado según cuatro tipos de modelos (CC, LASSO, RF y regresión TF). En líneas generales la eficacia de la medida está más corroborada cuanto más arriba esté el nombre de la intervención en la lista. Fuente: Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions, Nature.