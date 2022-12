"Goncharov": la película de Martin Scorsese que todo Internet ama y que en realidad no existe

Los cinéfilos de Internet tienen una nueva película favorita. Está dirigida por Martin Scorsese y la acción tiene lugar en Nápoles. En ella aparece Robert DeNiro en el papel protagonista como un asesino a sueldo ruso y Cybill Shepherd como su esposa Katya. Completan el elenco Al Pacino, Gene Hackman y Harvey Keitel. La película de 1973, anunciada como "Martin Scorsese presenta...", lo tiene todo: una trama trepidante, un triángulo amoroso, una banda sonora alucinante y varias escenas que llevan años erizando el vello del público.

¿Te suena? Posiblemente no, porque esta película no existe.

Goncharov es una película totalmente inventada, creada por una comunidad de usuarios de Tumblr que acabó filtrándose en publicaciones y memes a otras plataformas como Twitter, TikTok o Reddit. Todo se fue de madre cuando un usuario creó un póster magistralmente editado con Photoshop que muestra algunos detalles del film: el elenco principal, los nombres de los personajes, la apariencia física de esos personajes (que son solo los actores reunidos de otras películas) y la frase: "El invierno llega a Nápoles". No hace falta decir que sí, efectivamente ya hay gente haciendo cola para comprar una versión impresa del póster.

I made fanposter for the greatest mafia movie (n)ever made - Goncharov (1973) dir. Martin Scorsese pic.twitter.com/7SI51wslW7 — Beelz (@Beelzebubesque) November 18, 2022

La cosa no queda ahí. Alix Latta, una profesora de música de Indiana (EEUU), compuso un tema musical para la película, un vals inspirado en el tema de El padrino. Elena Asofsky, otra artista, ha creado diferentes fan arts inspirados en el film imaginario y ya hay publicaciones en Internet que resumen las tramas de la película e incluyen imágenes y GIFs recicladas de otras películas y series.

También hay un videojuego y un VHS falso. Pero lo más increíble es que los "académicos" han escrito ensayos analizando la película, que se publicaron en revistas de cine. Un trabajador de Letterboxd, la plataforma de críticas de cine, incluso comentó que han tenido que eliminar varias reseñas de la película en su web que habían enviado los usuarios.

Lo curioso de todo este fenómeno es que el universo del "Goncharov" sigue haciéndose más grande cada día y no hay nadie que lo pueda parar. Numerosos medios, incluidos Polygon, NBC, BuzzFeed e incluso The New York Times, han escrito sobre la película. La cuenta oficial de Twitter de Tumblr ha reconocido que es una obra maestra: "Goncharov se adelantó a su tiempo y su contribución al cine es notable. Rara vez una película cuenta tantas historias diversas pero interconectadas. Es difícil imaginar que tan pocas personas lo hayan visto", tuiteaban de broma.

Algunos famosos se han querido sumar a la pantomima: Ryan Reynolds publicó cuál era su frase favorita del film y Lynda Carter, la estrella de Wonder Woman publicó dos fotos en blanco y negro de ella y Henry Winkler con el texto: "Yo y 'The Fonz' en el estreno de Goncharov (1973) en el Grauman's Chinese Theatre". La imagen es en realidad una foto de los dos actores en los Globos de Oro de 1977.

Todo el mundo quiere participar en esta farsa, y hacer que el meme se convierta en realidad. Pero hay que entender de dónde surge todo el fenómeno. Algunos usuarios vinculan a Goncharov con una imagen antigua de un zapato publicado por el usuario de Tumblr "zootycoon", que estaba bordada con una etiqueta que decía: "La mejor película de mafia jamás realizada. Martin Scorsese presenta: Goncharov". Se ha especulado que el error tipográfico en el zapato que generó toda la historia en Internet debía decir Gomorra, el drama italiano de 2008 sobre la mafia de Nápoles del director Matteo Garrone.

Un meme convertido en realidad

Sin embargo, para todo el mundo Goncharov ya es una película de Scorsese y está etiquetada en el mismo género que otras obras maestras como El Padrino o Uno de los Nuestros. La trama, según el imaginario colectivo de Internet, narra las peripecias de Goncharov, un antiguo miembro de la mafia rusa que ha renunciado a su vida infame para establecerse con su esposa Katya.

Mientras está en Nápoles, se ve obligado a volver al crimen organizado y conoce a un nuevo rival llamado Andrey, también conocido como "El banquero". También está el "niño triste" Mario y "Ice Pick Joe" (un tipo estadounidense que mata a la gente con un picahielo y usa un parche en el ojo). Por último, está Sofía, que forma un vínculo romántico con Katya.

El fandom de Goncharov tiene incluso algunas escenas favoritas de los usuarios, como "la escena del puente" y "la del autobús". Hay incluso otra escena en la que Katya intenta dispararle a Goncharov, recitando la famosa frase, "si estuviéramos realmente enamorados, no habría fallado". Escenas que en realidad, como la película, no existen. Pero lo cierto es que cada una de estas escenas descritas teóricamente en los foros de Internet podrían encajar perfectamente en un drama mafioso de 2-3 horas como El padrino, The French Connection o Chinatown.

Llegados a este punto, es muy complicado saber qué es real y qué es falso de todo este fenómeno. Pero si lo piensas bien, te das cuenta de lo improbable que sería que Scorsese hubiera hecho esta película. Era solo un director joven en ascenso en 1973, con Malas Calles estrenándose ese año y, aunque contiene parte del mismo elenco, es un film de bajo coste ambientado en Little Italy. En aquel entonces estaba muy lejos de hacer las obras maestras que haría más adelante como Taxi Driver o Casino.

La guinda final la puso la propia hija de Scorsese, Francesca, quien también es actriz y cineasta. Publicó un TikTok que presentaba la historia de Goncharov y compartió una captura de pantalla de una conversación de texto entre ella y su padre, guardado como "Daddio" en su móvil, en la que le pregunta si ha visto todo lo que se ha montado en torno al movimiento Goncharov en Internet. En respuesta, y por supuesto, en broma, Scorsese responde: "Sí. Hice esa película hace años". El meme no iba a morir, claro.