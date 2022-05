Hay 6.000 personas siguiendo el vuelo de regreso del rey emérito Juan Carlos I en Flightradar

Algo tiene que estar pasando para que el plan del jueves de miles de españoles sea seguir durante toda la tarde un vuelo privado Abu Dhabi-Vigo en Flightradar. No es un avión cualquiera el que surca los cielos este día de calor abrasador. Es la aeronave que transporta al rey emérito Juan Carlos I de regreso a nuestro país, casi dos años después de su marcha. Una visita que tendrá como primera parada a Sanxenxo, Pontevedra Y posteriormente, Juan Carlos se dispondrá a reunirse con el actual rey de España Felipe VI en La Zarzuela. Una cita esperada por muchos españoles.

Lo curioso de todo esto es que más de 6.000 personas se han congregado en la aplicación de rastreo de vuelos para seguir el viaje del rey emérito en tiempo real, como si de una película se tratara. Y es emocionante.

La aplicación Flightradar24 da una vista en tiempo real del tráfico aéreo mundial, y permite seguir vuelos en específicos. En concreto, el vuelo del rey emérito, con identificativo BFY747R se está realizando en la aeronave privada Gulfstream G450, y según los datos de vuelo, salió de Abu Dhabi alrededor de las 11:15 (hora peninsular española) y se espera que aterrice en Vigo sobre las 19 de la tarde.

¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Esta web muestra no solo el recorrido en tiempo real del tráfico aéreo mundial, sino que da información sobre la posición, la altitud, el rumbo y las horas estimadas de despegue y vuelo del avión que se siga. Esta información proviene del transpondedor ADS-B o Automatic Dependant Surveillance-Broadcast con GPS que transmite una señal que incluye a su vez datos de los vuelos.

🔴Top 1 mundial en Flightradar,6000 personas siguiendo el vuelo del rey emérito. pic.twitter.com/jVo15b89m4 — Aeronoticiasvgo (@AeronoticiasVgo) May 19, 2022

Se trata de un sistema de vigilancia obligatorio en todas las aeronaves del espacio aéreo de EEUU y Europa desde el año 2020. En Magnet hemos hablado de otras ocasiones en las que miles de personas se han reunido para seguir ciertos vuelos de políticos o millonarios, como cuando algunos oligarcas rusos huyeron de Rusia o un joven intentó chantajear a Elon Musk con dejar de publicar la localización de su jet a cambio de dinero.

La vuelta del rey emérito es por muchas razones un evento muy esperado. Para entender por qué hay que remontarse atrás en el tiempo. En junio de 2018, el presidente desalojó a Mariano Rajoy con una moción de censura. Al mes siguiente, varios medios publicaban las famosas cintas de Corinna , en las que la ex amante de Juan Carlos confesaba que el Emérito la utilizaba como testaferro: "No porque me quisiera mucho, sino porque resido en Mónaco".

Desde entonces, y atravesando otros escándalos que se fueron sucediendo. Entre ellas, las revelaciones de que el ex Jefe del Estado había ordenado en Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero en Suiza, el regalo de 100 millones de dólares del rey saudí, la demanda por acoso presentada por Corinna en Londres o las sucesivas regularizaciones fiscales del año pasado. Y Sánchez se ha empeñado en apuntalar la Monarquía e impulsar una "renovación" de la institución, de la mano de la Casa Real.

Por eso, después de tanto escándalo, resultó "conveniente" que el 3 de agosto de 2020 el Emérito abandonara España . Y así se acordó entre Moncloa y Zarzuela, aunque nunca se comunicó de este modo de manera oficial. El Gobierno insiste en que "como ciudadano privado y sin cuentas con la Justicia, tiene todo el derecho a hacer lo que considere oportuno". A pesar de ello, lo cierto es que Moncloa ha transmitido a Zarzuela su opinión: es preferible que el padre del Rey permanezca fuera de España. Al menos de momento, que siga viviendo fuera.

Entre otras cosas, porque la posición del Ejecutivo es la misma y la de Juan Carlos también. "El Gobierno no ha cambiado un milímetro desde que se expresó el presidente" . ¿Y qué dijo entonces Pedro Sánchez? Que los españoles "merecen una explicación del anterior Jefe del Estado"... y ésta "todavía no se ha producido".

Imagen: Flightradar24