Hay gente enganchada a las simulaciones de piedra, papel y tijera. Y es totalmente comprensible

La verdadera copa del mundo se juega en TikTok. Y los protagonistas no son ni Lionel Messi, ni Mbappé ni Cristiano Ronaldo. Son una roca, un papel y unas tijeras. Desde hace unos días, un fenómeno está arrasando en redes sociales: un simulador del famoso juego piedra papel y tijera hecho con partículas autómatas que tiene a los usuarios pegados a la pantalla.

Su creador, Peter Ganunis, ha llamado al juego “Living RPS” y ya acumula 600.000 seguidores y 10 millones de likes en TikTok. El funcionamiento es básico, pero hipnotizante: multitud de los tres objetos flotan sobre un fondo y acaban con sus rivales al tocarlos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las reglas del juego original: piedra vence a tijera, tijera vence a papel y papel vence a piedra. Y puede añadir tantos objetos como quiera.

Desde que el simulador se ha hecho popular, cientos de usuarios llevan enganchados viendo cómo unas piedras destrozan a sus contrincantes. Algunos se han hecho fieles seguidores de uno de los equipos. Sí, estamos viendo a gente apoyando a muerte a unas tijeras, lo creamos o no.

Rock killed all the Scissors, taking away the only natural predator of Paper. This caused an explosion in the Paper population and ultimately drove Rock to extinction.

Y ojo a las remontadas como esta, le ponen a uno los pelos de punta:

En otra publicación de Twitter, el usuario @VictrisGames explica que ha copiado la idea del juego usando #GDevelop . Se puede acceder desde aquí . No obstante, otros usuarios han creado versiones similares en el pasado. Es el caso de esta de OutFoxeed , quien relata que también es una imitación de un vídeo que vio previamente en TikTok.

I created a clone of this game (in an hour) using #GDevelop, an #opensource, #nocode, #gameegine.



The very last scissor tries to make an escape but is chased by the entire rock army!



Play it here:https://t.co/5c4I251hUT pic.twitter.com/BrOoCioFyC