Hay programadores insertando ChatGPT en WhatsApp o Telegram. Y eso lo cambia todo

Durante la última semana, Internet ha enloquecido con el último invento que OpenAI acaba de presentar: ChatGPT . Una IA conversacional basada en el mismo modelo de GPT-3. En este caso, entrenada para proporcionar respuestas detalladas, y para hacerlo con un lenguaje más "natural". Los internautas llevan días poniendo al robot a prueba para resolver problemas que requieren cierto coeficiente intelectual, abordar códigos de programación complicados o hasta ayudar a las personas a escribir en LateX. Es, sin duda, un recurso increíble para que las personas ahorren tiempo en completar tareas difíciles y aburridas.

Y más que nadie, los programadores, son los que más partido están sacando al sistema, como veremos a continuación. El usuario de Twitter Altryne ha conseguido incluso insertar el chatbot en Telegram de manera que te permite chatear con el bot como si fuera un amigo en tu lista de contactos. El bot usa Playwright para ejecutar chatGPT en Chromium y puede analizar código y texto, así como enviar mensajes. También incluye un comando /draw que te permite generar imágenes utilizando Stable Diffusion.

Vamos, un todo en uno que apenas ha tardado tres días en aparecer tras la puesta en marcha de ChatGPT.

Following @danielgross

I've ported his code and created a telegram bot with chatGPT.



I give you, @telegram #chatGPT 😅 with slight improvements:

- Doesn't wait 10 seconds

- Typing indicator

- Parses code blocks and sends code appropriately

- Zuck can't read the chat pic.twitter.com/0SJreXINU3 — Altryne - targum.video (@altryne) December 2, 2022

Para instalarlo en tu Telegram, solo has de seguir unos pasos simples que se detallan aquí. Eso sí, has de instalar Python y Miniconda y tener ciertos conocimientos básicos para insertar los códigos necesarios. Y ojo, porque otros usuarios han hecho lo mismo en WhatsApp. Sí, ya puedes tener el ChatGPT en tu app de mensajería instantánea favorita. Y se hace relativamente rápido. Aquí las instrucciones para insertarlo en WhatsApp.

Welcome to the future of smart agents! I hooked up ChatGPT to WhatsApp -- pic.twitter.com/3kawekZebM — Daniel Gross (@danielgross) December 2, 2022

No son los únicos programadores que han querido trasportar el inmenso poder de OpenAI a otras aplicaciones. Jonas Degrave, investigador en Deepmind, lo ha hecho a la inversa: usar ChatGPT como si fuera una máquina virtual basada en Linux. Ordenó al bot que ejecutara comandos e incluso consiguió que navegara por la web gracias a Lynx, el navegador en modo consola. Tal y como explica Degrave, terminó haciendose llamadas a sí mismo en una especie de "máquina virtual infinita".

Pero lo más curioso de todo es que ChatGPT parecía entender cómo funcionan los sistemas de archivos, cómo se almacenan los archivos y cómo se pueden recuperar más tarde.

ChatGPT es muy útil para sugerir cómo mejorar la implementación de un determinado código que le proporciones... y resolver problemas que parecían no tener solución. Puede hacerlo en el lenguaje Solidity , en Brainfuck o lo que le eches. Incluso es capaz de representar una ecuación diferencial en LaTeX, el sistema de composición de textos.

#ChatGPT understands Brainfuck, LOLCODE



Somewhat understands INTERCAL



Does not understand Malbolge



If you're a SW engineer you should switch to learning INTERCAL and ideally Malbolge if you want a career in programming pic.twitter.com/pBJ8c0VVQj — Shri Hacker (@shrihacker) December 1, 2022

Tal y como comentamos en este artículo de Xataka, ChatPTT es capaz de corregir código o escribirlo directamente, ahorrándole una cantidad inimaginable de horas de trabajo a los programadores, y siendo capaz de usar casi cualquier lenguaje.