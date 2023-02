Japón es una civilización superior. Su último invento, un puff transportable, es el enésimo ejemplo

Japón vuelve a demostrar por qué es uno de los países más innovadores del mundo. El 'wearable' que os traemos hoy quizás no sea el más avanzado ni el más tecnológico, pero es una muestra de cómo se puede ofrecer algo distinto cuando desaparece el miedo a ser demasiado peculiar.

La empresa Takikou Sewing es la encargada de presentarnos el nuevo 'puff portátil', con forma de cebolla. Un producto pensado para llevarlo puesto y poder dormir o descansar en cualquier momento.

“El concepto nació de la idea de un cojín que permitiera dejarte llevar por completo, en cualquier momento y lugar. Ponértelo y relajarte en tu sala de estar o en muchos otros lugares", explica a Reuters Shogo Takikawa, portavoz de esta empresa especializada en puffs, cojines y almohadas y que ha decidido presentar su modelo más arriesgado hasta el momento.

