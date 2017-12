La historia de la chica que "se ha operado" para ser Angelina Jolie es menos sórdida de lo que parece

Las fotos son impactantes, desde luego. Más si las acompañas con un mensaje aleccionador. “La chica que quería parecerse a Angelina Jolie y que acabó pareciendo un monstruo”, llevan diciendo medios anglosajones e hispanos desde ayer. Eso sí, las redes sociales han quedado encantadas de conocer a esta freak iraní que supuestamente se ha sometido a más de 50 cirugías y ha perdido 40 kilos sólo para simular ser una actriz de Hollywood. Una pobre idiota a la que la jugada le ha salido mal.

El origen de esta ola informativa en nuestros países occidentales ha sido un post de The Sun que, a su vez, se basaba en un diminuto medio belga que no identificaba la fuente de sus afirmaciones. Sin embargo, la historia de Sahar Tabar lleva circulando entre foros iraníes desde mayo, saltó a medios más grandes nacionales y turcos desde julio. Y a mediados de noviembre puede encontrarse otro pico de interés, coincidiendo con la reactivación de la página de Instagram de la chica.

