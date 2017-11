Las Islas Feore ya tienen su Google Street View hecho por ovejas. Y el resultado es espectacular

A la altura del verano pasado los habitantes de las Islas Feore, un archipiélago remoto en mitad del Mar del Norte a mitad de camino entre Dinamarca e Islandia, se habían hartado: todo el mundo contaba con Google Street View en sus calles y paisajes excepto ellos. Google les marginaba.

Un pequeño grupo de feroenses, una región autónoma que dentro de poco podría decidir en un referéndum si se independiza de Dinamarca o no, optó por ponerse manos a la obra. Si Google no acudía a la montaña, la montaña acudiría a Google. O en este caso, las ovejas. Aprovechando la ingente cantidad de ganado bovino que pasta a sus anchas por el archipiélago, el grupo adosó cámaras a los lomos de los animales y montó su propio Google "Sheep" View.

La iniciativa disfrutó de amplio recorrido en los medios internacionales, y nosotros mismos lo recogimos en este artículo. Al frente de ella se [encontraba Durita Dahl Andreassen](Durita Dahl Andreassen), joven local ideóloga del proyecto. Las ovejas pasearían por los diversos y muy variopintos rincones de la geografía de las islas y generarían imágenes 360º, al modo del Google Car, que más tarde se volcarían en un mapa del archipiélago. El objetivo, promocionar las muchas maravillas paisajísticas de las Islas Feore.

El natural ruido generado por un ejército de ovejas (!) con cámaras sobre sus cabezas (!!) haciendo lo que Google se negaba a hacer (!!!) llegó, claro, a Google, y colocó a las Islas Feore en las "tasks to do" de Maps.

Un año después, las Islas Feore pueden congratularse por su Revolución de las Ovejas. La práctica totalidad de las carreteras de las islas ya están incluidas en Street View, y, de regalo, algunos puntos geográficos no accesibles con el coche especialmente interesantes por su valor paisajístico. Para ello, Google se ha valido no sólo de su coche, sino de personas, caballos, barcos y, obviamente, las ovejas del proyecto de Andreassen. No lo inventamos, puedes verlas si giras la cámara 360º lo suficiente.

De paseo.

"Hola".

La aportación del ganado ha sido marginal (la mayor parte de fotografías paisajísticas lejos de las carreteras las han subido feroenses en colaboración con Google), pero el germen del éxito reside en ellas. Tanto es así que, ahora, puedes darte un fantástico paseo geográfico por las Islas Feore, y, quién sabe, quizá en el trayecto se te abra el apetito de visitarlas. Nosotros te dejamos con algunas de las fotos tomadas tanto por nuestras ovejas favoritas como por Google Street View para que te deleites con las maravillas del archipiélago.