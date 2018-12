La loca historia que sacude México: Juan Gabriel fingió su muerte y volveremos a verle esta misma semana

Todo México revolucionado. Todos los fans del “Divo de Juárez” con el corazón en un puño. Y hay ganas de creer. Hace dos días la periodista Martha Figueroa apareció en el canal de Televisa El Nueve dando una explosiva exclusiva: Juan Gabriel no habría fallecido de un infarto a los 66 años el pasado 28 de agosto de 2016, como contamos todos los medios, sino que se escondió del público “para salvar su vida”, aunque no se cuenta con más detalles por qué se dio esa circunstancia.

Hay que ser cautos: las "pruebas" no demuestran nada. Por un lado están las declaraciones de su ex representante, que el pasado 7 de septiembre afirmó que el cantante seguía vivo y que volvió a los medios estos días para afirmar que Juan Gabriel reaparecerá ante las cámaras este 15 de diciembre iniciando un ‘Resurrección Tour’. Figueroa mostró tres fotografías presuntamente actuales de Juan Gabriel, dos de espaldas y uno notablemente cubierto. Además, el cantante Cristian Castro, que estuvo presente en el funeral (y que acaba de publicar un disco tributo sobre el Divo), ha afirmado que es cierto que siga vivo.

La teoría de la estratagema: algunos fans de Juan Gabriel han comentado en redes sociales que las supuestas pruebas gráficas son fotos viejas. Además, el lugar de grabación no les parece Morelos, como dice la periodista, sino la casa del cantante de San Carlos en Guymas, en Sonora. También hay quien se acuerda del concierto póstumo de María Callas en forma de holograma. Dada la importancia mediática de esta superestrella mexicana no se puede descartar que se trate de una estrategia publicitaria para lanzar algún espectáculo similar, un álbum inédito o alguna producción para cine o televisión.

El certificado de defunción: existe, y hace notar que la muerte del cantante se debió se debió a hipertensión, un historial de neumonía y la diabetes que padecía fueron factores en su deceso. Todo México, ministros y presidente del país incluido, dedicaron al día siguiente unas palabras al artista. A día de hoy Iván Aguilera, el heredero universal, sigue querellándose para acceder a la herencia, ya que a Don Alberto le han salido unos cuantos hijos no reconocidos. También una amiga, Silvia Urquidi, dice que le pertenecen once de las casas del cantante, ya que se las dejó en testamento verbal, aunque no ha podido acreditarlo.

Una voz y un talento que representaban a México. Su música, un legado para el mundo. Se ha ido muy pronto. Que descanse en Paz. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 28 de agosto de 2016

¿Y qué hacen los fans? Muchos de ellos indignarse por esta noticia, ya que sienten que se está jugando con sus sentimientos y con la memoria del artista. Otras 4.200 personas (aficionados y trolls) ya se han apuntado al evento de Facebook que celebrará la resurrección de mañana.