Un motor que mueve tu ratón cuando no estás: el escaqueo definitivo de miles de teletrabajadores

Hace casi dos años, el teletrabajo pasó a formar parte de nuestras vidas. A medida que las empresas se convertían a nuevos sistemas en remoto, algunos jefes controlaban la productividad de sus empleados para ver si estaban inactivos en sus ordenadores. Si tienes que levantarte de tu escritorio para tomar un café, ir al baño o fumar, tu mouse deja de estar activo, y por lo tanto, tu estado pasará a "inactivo" en multitud de plataformas. Para combatir esa intromisión, una tendencia creciente entre los teletrabajadores ha sido emplear todo un sinfín de mecanismos (algunos alucinantes y otros no tanto), para parecer que están trabajando.

Y claro, los jefes han tenido que contrarrestar esto con mejores armas. La guerra ha comenzado.

Mouse mover, o el último invento para no hacer nada. Hace unas semanas se viralizaba un vídeo en TikTok en el que una usuaria contaba su truco para poder levantarse del escritorio y hacer creer a sus jefes que seguía trabajando. Leah comenzó a usar un motor de desplazamiento del ratón, un pequeño dispositivo colocado debajo del mouse de su ordenador, para mantener el cursor activo. Su ordenador, proporcionado por la empresa, cambiaba su estado a "Ausente" cada vez que dejaba de mover el cursor o se levantaba de su escritorio más de unos segundos.

“Al trabajar de forma remota, mis colegas no podían "ver" físicamente cuando me levantaba para ir al baño o almorzar. O incluso tomarme 30 minutos para descansar en el sofá. Me sentía paranoica por si la gente pensaba que no estaba trabajando, especialmente porque sentía que estaba trabajando más que nunca”, contaba esta usuaria en Vice.

Una tendencia. Tras viralizarse el video, ya hay docenas de resultados para estos productos solo en Amazon, con miles de reseñas que detallan cómo los motores de mouse (también llamados jigglers) les ayudaron a esquivar los software de vigilancia de las empresas. Digamos que la pandemia ha creado un boom de estos pequeños aparatos. Este en concreto es del tipo giratorio, de una empresa llamada Tech8USA. La compañía lo lanzó en febrero de 2020, justo antes de que comenzaran los cierres pandémicos y las ventas fueron modestas al principio, pero dos meses después, comenzaron a ver un crecimiento de dos dígitos. Incluso cuando la gente regresaba a las oficinas, las ventas no disminuyeron.

Las búsquedas de "mouse mover" y "mouse jiggler" en Google aumentaron también desde entonces. Pero ni siquiera es necesario comprar un dispositivo, en algunos casos, para no aparecer como "inactivo" en plataformas como Slack. Las descargas gratuitas de programas que imitan estos sistemas han crecido enormemente durante este año. En YouTube, los videos que explican cómo usarlos acumulan miles de visitas.

Evolución de ventas del Mouse Mover de Tech8 USA.

Autoclicker y otros softwares. Estas aplicaciones te permiten mover el ratón según diferentes patrones aunque tú no estés en casa. Simplemente tienes que ordenarle al ordenador que mueva el cursor o haga click en cualquier sitio de la pantalla cada ciertos segundos. Muchos de estos programas, como Autoclicker, son gratuitos, y algunos de los mejores te permiten incluso personalizar cómo y dónde se moverá el cursor. Otros incluso pueden automatizar los clicks del mouse y los comandos del teclado para comportamientos más complejos.

Otros remedios más cutres. La vigilancia informática de las empresas ha sido un problema desde mucho antes de 2020. Usuarios como este, han intentado engañar a Microsoft Lync (ahora llamada Teams) con una plataforma móvil de bricolaje hecha de plástico y madera en 2017, porque su jefe le enviaba un mensaje cada vez que se iba ausente.

Recientemente, más teletrabajadores han estado pirateando motores para mouse de bricolaje, como este hecho con piezas de LEGO o este tan surrealista: un posavasos en la barra espaciadora. Pero los minoristas online como Amazon se están haciendo de oro con motores plug-and-play, con opciones que giran físicamente el mouse. Beneficios ante todo.

Los jefes, al contraataque. Este post en Fishbowl resume bastante bien el fenómeno: "He estado usando un clicker automático para mostrar mi estado activo en Teams... ¿Tiene mi empresa alguna forma de seguimiento?". Preguntas como estas abundan en todo tipo de foros, desde Reddit hasta Quora. Y sí, los jefes y las empresas han contraatacado a su manera.

Bossware, por ejemplo, es el software espía de los jefes. Algunas empresas hacen que los empleados utilicen programas de seguimiento del teclado o del ratón para asegurarse de que están trabajando en todo momento. Incluso si no controlan sus ratones, las aplicaciones de chat rápidamente desactivan las burbujas de actividad de los usuarios cuando están inactivos por un corto periodo de tiempo. La Electronic Frontier Foundation denunció que estos programas son invasivos, innecesarios y poco éticos, y el Centro para la Democracia y la Tecnología lo calificó como un daño para la salud de los empleados. La cuestión de recompensar la presencia frente a la productividad siempre ha existido, pero la virtualización forzada del lugar de trabajo con la pandemia lo ha empeorado.