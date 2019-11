Las nuevas cestas del Sephora son el símbolo de un futuro con menos interacciones en nuestra compra diaria

Sephora, que junto con Lush y Victoria’s Secret es una de las cadenas con una política de avasalle al cliente más agresivas de nuestras zonas comerciales, ha incorporado una nueva funcionalidad en alguno de sus puntos de venta: ahora al entrar podrás elegir una cesta de compra que te identifique bien como alguien que quiere asistencia o alguien que prefiere mirar los productos a su bola. Como se desprende de miles de interacciones de Twitter, es el paraíso para los introvertidos.

There is a fellow introvert on the Sephora customer experience team who deserves A RAISE RIGHT NOW pic.twitter.com/4Aan7lUyVD

Aunque inmersos en el ritmo diario no nos demos cuenta, la experiencia de compra ha variado mucho a lo largo de estas décadas. Nuestras abuelas (pues eran mayormente las mujeres las que se ocupaban de esto) estaban acostumbradas a hablar con varios tenderos en su día a día, a dialogar incluso para negociar mejor género o descuentos en el puesto del mercado. Aunque el autoservicio siempre ha existido, los supermercados y las grandes superficies se fueron imponiendo y han hecho mermar ese contacto humano, y hoy en día las compras online ahondan en esa brecha.

Según una encuesta de la británica compañía Whistl, el 57% de los consumidores de las islas ya eligen evitar el contacto humano durante sus compras diarias, algo más fácil en este país donde las cajas automáticas están ya plenamente asimiladas en todo tipo de comercios.

Es una cuestión generacional: según esa misma encuesta, el 70% de la gente mayor de 45 años quiere hablar con algún humano al comprar, mientras que sólo lo buscan el 25% de los chavales entre 18 y 24. Además, para muchos ancianos es un suplicio tener que lidiar con máquinas a la hora de hacer los pagos. No apostaríamos muy fuerte por el futuro de los cajeros del super: sólo el 17% de los encuestados consideró la interacción humana “indispensable” para las compras diarias, frente a un mayor porcentaje de otros servicios, como ropa o maquillaje.

@LushLtd please, please consider something like this.



Sincerely, a customer with anxiety who uses your products to calm my mind but can’t shop in store because it’s an accessibility nightmare 🤷‍♀️