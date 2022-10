Los países más poblados del mundo y cómo han cambiado en los últimos años, en un detallado gráfico

Si comparamos los humanos que somos hoy en la Tierra y los que eramos en 1973, vemos que hemos doblado en población. Más de 140 millones de bebés nacen en el mundo cada año. Y más de la mitad de todos esos nacimientos suceden en Asia, concretamente en India y China: 25 millones y 16 millones cada año respectivamente. Sin embargo, recientemente se ha registrado una gran caída en las tasas de natalidad de cientos de países del mundo, algo que está acelerando una crisis demográfica sin precedentes .

Según datos del Banco Mundial , China contaba en 2021 con 1.412 millones de personas e India, con menos tamaño, 1.393 millones. El informe World Population Prospects apunta que en 2022 ambas superan los 1.400 millones de habitantes y la situación cambiará pronto: se prevé que la India supere a su vecina en 2023. En tercera posición está EEUU con 340.

Para ilustrar cuánta población tiene cada país y cómo ha evolucionado durante las últimas décadas, Visual Capitalist ha diseñado un bonito gráfico utilizando los últimos datos de las Naciones Unidas, para ver qué países tienen la mayor parte de los 8.000 millones de habitantes del planeta.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico y como hemos contado anteriormente en Magnet, la población China ha comenzado a reducirse tras cuatro décadas de bonanza en las que aumentó de 660 millones a 1.400 millones. Se preveía que su población empezaría a estancarse en 2026-2030, pero los datos de la ONU muestran que el punto de inflexión ha llegado ya , en pleno 2022. Según los informes, su población se reducirá casi a la mitad para 2100.

De hecho, la India ya ha superado a China como la nación más poblada del mundo. El fenómeno lleva ocurriendo muchos años, incluso antes de que el Covid acrecentara la renuncia a tener hijos. No hay una razón que explique todo el cuadro. Tal y comentamos en este otro artículo , se han sumado un cambio social y cultural no muy distinto al que vive Occidente , con un cambio de prioridades y perspectivas que ya no están basados en procrear. Y ocurre incluso tras levantarse la "política de un sólo hijo".

Europa cuenta otra historia. En 1973, había seis países del continente en esta lista de países que más crecen. Hoy, solo quedan Rusia y Alemania, y este último pronto saldrá del ranking. Se espera que Ucrania caiga al puesto 41 debido por la guerra. Desde que comenzó la invasión, se han registrado casi 14 millones de cruces fronterizos hacia otros países.

Por otro lado, varios países de África como Nigeria, Etiopía, Egipto y la República Democrática del Congo han experimentado un crecimiento demográfico sorprendente. Se espera que estas naciones lideren el crecimiento de la población mundial en las próximas décadas y que para 2100 sean una cuarto de todos los seres humanos en el mundo. ¿Por qué? Por su altísima natalidad : Nigeria tiene una tasa que casi duplica la media mundial: 34,2.

Según advierten los expertos, el pico de población mundial se alcanzará en la década de 2060, con 9.700 millones. Y luego se irá reduciendo hasta los 8.800 en 2100. Esta caída de nacimientos hará que la edad media de edad mundial siga aumentando y afectará negativamente a las economías. No sólo tendremos menos gente joven trabajadora, sino que habrá un sistema de pensiones mucho más inestable. Es decir, viviremos en un mundo con una sociedad cada vez más envejecida que rendirá mucho menos.

Gráficos: Visual Capitalist