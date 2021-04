Las preguntas a la víctima de la manada de Sabadell eran duras y exhaustivas. Y eso le beneficia

La Vanguardia, El Periódico, El Español, El Diario y el programa televisivo La Hora de la 1. Irene Montero, Ana Pastor y cientos o miles de cuentas feministas. Todos estos grupos han mostrado su repulsa ante lo que han considerado una revictimización innecesaria por parte del fiscal del juicio en Barcelona a la presunta víctima de la "manada de Sabadell".

Este corte de cinco minutos (en el que, por cierto, no se ha distorsionado la voz de la joven) vemos el mal rato que ha tenido que pasar esta mujer de 18 años, no sólo rememorando lo que apunta a una violación múltiple sino también haciendo frente a preguntas como "¿Está segura de eso?", "¿Intentó escapar?", "¿Recuerda su cara?" o "¿No podía hacer nada contra él?", entre otras. Las preguntas de los abogados defensores fueron, como se puede esperar, aún más duras y centradas en cuestionar su credibilidad.

La actual Ministra de Igualdad ha dicho que debe evitarse esa revictimización y que, dado que este es uno de los factores por el que algunas mujeres se disuaden de denunciar, para no tener que pasar por este proceso, "es importante que ninguna mujer se sienta insegura ni cuestionada cuando lo haga". Montero se hace eco de uno de los temas más comentados por el feminismo reciente, con casos como el de Nevenka, la manada de San Fermín o aquel famoso "cerró usted las piernas" que ejemplifican en diferentes grados la larga tradición de instituciones públicas de no dan por buena la versión de las acusadoras cuando se trata de este tipo de delitos.

José María de Pablo, abogado penalista, ha sido una de las múltiples voces del ámbito jurídico que han salido a denunciar el trabajo del fiscal, tildando su interrogatorio de "impecable": "En nuestro sistema la carga de la prueba la tiene quien acusa. En este caso acusa el Fiscal y tiene la obligación de probar los hechos de los que acusa". Con esas preguntas, que tilda de "educadas" y "respetuosas", el jurista afirma que se está "ayudando a la víctima a convencer al Tribunal", ya que de no haber concretado diversos puntos, como qué es exactamente eso de haber sido "violada con fuerza" y demás, el relato sería "genérico", poco preciso, y dado que la prueba de cargo principal en este caso es la declaración de la víctima, los jueces podrían pensar que ese testimonio no es prueba suficiente.

6/ ¿Y por qué hay que descender al detalle? Porque en España, por suerte, rige la presunción de inocencia. Y lo que no se prueba no existe.



No se puede condenar a 47 años de cárcel (lo que pide este Fiscal) con un relato genérico como única prueba.