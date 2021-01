¿Por qué es Noruega el paraíso en la tierra de los coches eléctricos? Por A-ha. No, en serio, A-ha

Como lo oyes, gracias a los del hitazo ochentero Take on me ahora nuestros vecinos escandinavos viven en un reino de ensueño para la conducción eléctrica, acumulando en su territorio más del 50% de las ventas totales mundiales de vehículos con batería eléctrica en el pasado 2020.

En 1989 dos de los tres miembros del grupo, el co-fundador y teclista Magne Furuholmen y el cantante Morten Harket, se asociaron con Frederic Hauge, rostro visible de un grupo ecologista de la época. Juntos se compraron en Suiza un Fiat Panda trucado para funcionar con batería eléctrica. Una carraca sólo viable para dos pasajeros y con una autonomía de 45km. Perfecto reclamo para las cámaras.

¿Una caravana diésel? Así lo cuenta el científico medioambiental Robbie Andrew en su cuenta de Twitter. A su llegada a Noruega, y dado que no había posibilidad de registro de un coche eléctrico, se aprovecharon de que tenía un calentador de propano en su interior para marcar que se trataba del clásico vehículo dominguero que lleva ese tipo de aparatos. ¿Cómo definirlo después, diésel o gasolina? Pues lo más económico para ellos, en este caso diésel, ya que éstos pagaban tasas de registro en función de la distancia recorrida, que iba a ser poquita. No sabemos cómo, pero nuestros héroes además evitaron pagar la tarifa de registro única.

In 1989, two members of the group, Morten Harket and Magne Furuholmen were in Switzerland with environmentalist Frederic Hauge, when they came across a hobby-converted Fiat Panda. Stated range: 45 km. They snapped it up and imported it to Norway.



