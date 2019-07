La quedada para asaltar el Área 51 ya ha sido un éxito: ha inundado las redes de desconcierto

Olvídate de la quedada para llorar, el nuevo evento memeico colectivo supone un “asalto” a la ultrasecreta base Área 51 ("no pueden pararnos a todos") en Nevada en Estados Unidos para "ver este centro de atracción turística alienígena”. El evento en Facebook nos da la garantía de que se trasladarán a este histórico enclave un millón de personas el próximo 20 de septiembre, aunque otras 880.000 están interesadas, con lo que la asistencia podría ser mucho mayor.

A pesar del claro interés de la ciudadanía por entrar cueste lo que cueste ("si corremos a lo Naruto podremos ir más rápido que sus balas”), los cuerpos de seguridad estadounidenses quieren aguar la fiesta. El viernes pasado la portavoz del cuerpo militar Laura McAndrews, afirmó que las autoridades están al tanto de esta iniciativa y recordó que el Área 51 es un campo de entrenamiento para la Fuerza Aérea de EE.UU., por lo que ella "desalentaría" a "quienquiera que intente ingresar a una zona donde entrenamos a las Fuerzas Armadas".

El viaje será arduo para estos intrépidos. La base está en las tierras baldías de Groom Lake, a más de 50 kilómetros de Alamo, el poblacho más cercano, que cuenta con 1.500 habitantes. Tendrán que llevar mapa y brújula, ya que, aunque se conocen las coordenadas, Google Maps no facilita ninguna información en kilómetros a la redonda.

Sin embargo algunos de los organizadores ya se están retractando de su propuesta, y están haciendo lo posible por evitar consecuencias judiciales. Dentro de la convocatoria se lee “Hola Gobierno de los Estados Unidos. Esto es una broma y no tengo ninguna intención de ejecutar el plan. Sólo esperaba hacer un buen chiste de internet y llevarme un puñado de likes. No soy responsable si la gente decide finalmente asaltar el área por su cuenta”.

Organizan “Shitposting cause im in shambles”, grupo de Facebook dedicado a lo que ellos mismos anuncian, el shitposting. Una imagen mental muy rápida para entender este fenómeno es 9Gag, determinados grupos de Reddit o el chorro de imágenes ridículas, mayormente sin demasiada gracia y a calidad ínfima con frases ingeniosas, o capturas robadas de otros usuarios, que comparten esos perfiles con menos savoir faire digital. Vamos, el compost de cualquier red social.

Aunque este grupo no se dedica al shitposting especializado en alguna rama (hay páginas que lo dedican, por ejemplo, a videojuegos, Pokémon o a la movilidad urbana), el espíritu sería el del shitposteo motivado por la crisis existencial (“porque estoy para el arrastre) típicalmente millennial, sin embargo podemos percibir que su actividad cotidiana previo fenómeno ufológico era más cercana al de la sublimación del formato (surrealismo, metameme) o el “dank meme”.

A decir verdad, leer memes se está volviendo más difícil cada día que pasa.

Igualmente la convocatoria ha servido para que cientos de miles de personas desborden sus redes con su propio shitposting dedicado al Area 51, que lleva siendo el tema más candente desde el viernes pasado, habiendo culminado así con maestría la ejecución de su plan inicial: hacer que el mundo entero se organice entre gente que tira rocas, corredores de Naturo y kylers.