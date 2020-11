Rusia ha descubierto una carretera repleta de huesos humanos en Siberia. Otra más

Pocos países acreditan una historia tan traumática como la rusa. Esto es algo especialmente cierto en Siberia, tierra que los sucesivos órganos de Moscú han utilizado como cárcel remota e inescapable. En sus llanuras se tejió la red de campos de reclusión y trabajos forzosos que marcaron el destino de los disidentes políticos, cualquiera que fuera su conclusión. Durante la Unión Soviética, el gobierno central los utilizó como mano de obra escala para construir carreteras o ferrocarriles.

Algunas de esas vías siguen existiendo hoy. Se les conoce popularmente como "carreteras de huesos". Y un municipio siberiano acaba de descubrir una nueva.

¿Dónde? En Kirensk, una pequeña ciudad a orillas del río Lena, a más de 5.400 kilómetros de Moscú. Durante los trabajos de limpieza y reparación de una de las pocas autovías de la región, los trabajadores se toparon con diversos restos humanos, entre ellos una calavera. Las autoridades han abierto una investigación para determinar exactamente como llegaron allí. Se sabe, no obstante, que su origen es antiguo, remontándose más de cien años en el tiempo.

