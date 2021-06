San Francisco ha despenalizado los robos menores. Así que los supermercados están cerrando tiendas

Si te apetece robar, vete a San Francisco. Ese es el mensaje que parece lanzar el último vídeo viral proveniente de esta ciudad norteamericana. Una suerte de Papá Noel moderno entra a un supermercado, carga su saco negro y sale de la tienda en bicicleta por la puerta de entrada sin que nadie pueda hacer nada. Resubidos en su mayoría de la plataforma Nextdoor, una red social de vigilancia vecinal, pueden encontrarse en YouTube decenas de vídeos similares de los últimos años. Hay quien se lleva papel higiénico y filetes, pero también los que roban productos cosméticos al pormayor.

San Francisco has decriminalised petty theft. Cops can't stop or prosecute anyone who steals anything worth less than $900. So people have been picking things up at stores and walking (or cycling) out. First world. pic.twitter.com/nPJtGVPCKY