Un señor ha construido un artilugio para desplazarse por los raíles abandonados de EEUU. Y es una maravilla

Una tabla de madera, cuatro ruedas y un motor. Es todo lo que ha necesitado Ryan Randomness (así se le conoce en YouTube) para construirse lo que podría ser el vagón de dos plazas hecho en casa más alucinante que verás en Internet. La envidia que hemos sentido todos al verlo es la prueba.

"Videos amateur sin ningún sentido": es lo que se lee en la descripción de su canal en la plataforma. Pero de "sin sentido" no tienen nada. A nosotros nos ha parecido de lo más interesante la cantidad de inventos que tiene disponibles en su perfil. Ryan no sólo ha construido un aparato móvil para viajar a lo largo de los raíles abandonados del sur de California, si no que ha contado paso a paso el proceso en YouTube, incluido cuánto se ha gastado en construir su original artilugio.

This man built a rail cart and rides it along abandoned railroad tracks in Southern California pic.twitter.com/PPzAY4Cv0A — Mark Tomasovic (@MarkTomasovic) May 6, 2022

California ha abandonado aproximadamente la mitad de su kilometraje ferroviario original. Las líneas desaparecidas ensucian el estado, muchas de las cuales eran ramales secundarios y corredores agrícolas. Hubo un tiempo en que una gran parte de la próspera industria agrícola del estado enviaba su producto por ferrocarril. Hoy en día, gran parte de esto ha sido desviado por la industria del transporte por carretera. Así que a Ryan le cuesta 0 euros el transporte a lo largo del estado.

Su vehículo no es nada ordinario. Está propulsado por un motor, lo que explica por qué es capaz de aumentar la velocidad a su antojo. En algunos vídeos se le puede ver incluso junto a una hielera aislada sobre la tabla, que posiblemente contenga bebidas para mantenerse hidratado. Desde que se compartió su vídeo en Twitter y se hizo viral, ya acumula cerca de 3 millones de visitas y más de 60.000 retweets.