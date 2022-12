No es descabellado decir que el modelo de lenguaje autorregresivo, también conocido como GPT-3, es un avance sin precedentes en la creación de contenido. De hecho, los resultados que puede producir son tan avanzados que muchos académicos se están mordiendo las uñas porque los generadores de texto de IA ya son capaces de escribir tan bien como un estudiante universitario (o mejor), lo que está llevando a los alumnos a hacer trampas en los exámenes sin que nadie pueda detectarlo.

En otros sectores, como el de los negocios, las empresas están usando GPT-3 para diseñar productos y aplicaciones que incluyen: servicio al cliente automatizado, generación de informes, análisis de sentimientos, gestión del conocimiento y traducción automática.

Pero el lunes, OpenAI lo cambió todo para siempre. Anunció un nuevo modelo en la familia GPT-3, text-davinci-003, que supuestamente mejora a sus predecesores al manejar instrucciones más complejas y producir contenido de formato más largo. Esto hizo que la gente se lanzara a probarlo y descubrieron que es capaz de generar canciones, poemas o rimas a un nivel nunca antes visto. Este caso, por ejemplo, consigue arquear las cejas a más de uno: un usuario le indicó a la IA que escribiera un breve poema que explicara la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Otro le pidió que reescribiera el poema al estilo de John Keats, y accedió, dejando caer líneas como "La masa afecta la forma del tiempo".

Pregunta: "Escribe un breve poema con rima que explique la teoría de la relatividad general de Einstein en términos sencillos pero precisos"

Respuesta (original en inglés con rima):

If you want to understand Einstein's thought

It's not that hard if you give it a shot

General Relativity is the name of the game

Where space and time cannot remain the same

Mass affects the curvature of space

Which affects the flow of time's race

An object's motion will be affected

By the distortion that is detected

The closer you are to a large mass

The slower time will seem to pass

The farther away you may be

En Magnet, hemos contado como otro usuario ha entrenado el modelo para que escriba como Rajoy. Y consiguió predecir cómo sería la tercera columna del expresidente tras el partido España-Japón. El motor ofrece una columna llena de obviedades, como las dos primeras de Rajoy, y de un lenguaje sencillo que precisamente imita al expolítico, tics incluidos. Este mismo usuario ya explicó cómo entrenó el motor con la primera columna y adelantó cómo sería la segunda.

He utilizado GPT-3 para generar la siguiente columna futbolera de M. Rajoy (España - Alemania). pic.twitter.com/7ISXM2Ofw2 — Juan Alonso (@kokuma) November 26, 2022

Ahora OpenAI acaba de presentar ChatGPT , una IA conversacional basada en el mismo modelo avanzado GPT-3. En este caso, la nueva IA está entrenada para proporcionar respuestas detalladas, y para hacerlo con un lenguaje más "natural". Mientras que GPT-3 en su forma original simplemente predice qué texto sigue a una cadena de palabras determinada, ChatGPT intenta responder a las consultas de los usuarios de una manera más humana.

Tan humana que el bot es capaz de imitar el salero de un andaluz explicándote qué es el Teorema de Bolzano en sevillano. Simplemente increíble:

Como puedes ver en los ejemplos que reunimos a continuación, los resultados son sorprendentemente fluidos y naturales. ChatGPT es capaz de abordar una gran variedad de temas, lo que demuestra grandes mejoras en los chatbots vistos incluso hace unos años. En el siguiente ejemplo, un alumno le pregunta al bot que escriba un ensayo sobre un tema histórico. En 10 segundos había escrito un texto de sobresaliente:

I guess GPT-3 is old news, but playing with OpenAI’s new chatbot is mindblowing. https://t.co/so1TuXMQB0



We’re witnessing the death of the college essay in realtime. Here’s the response to a prompt from one of my 200-level history classes at Amherst



Solid A- work in 10 seconds pic.twitter.com/z1KPxiAc1O — Corry Wang (@corry_wang) December 1, 2022

Aparentemente, ChatGPT también puede escribir algunos guiones de series de televisión, incluso combinando actores de diferentes comedias sitcom como Friends o Cómo conocí a vuestra madre.

So i asked ChatGPT to write dialogues for a romcom starring a few actors from B99, HIMYM, and Friends... pic.twitter.com/tHzxthtbsp — Sammed Sagare (@sammedsagare_) December 1, 2022

Algunos incluso le han pedido al chat de GPT-3 que continúe el clásico intemporal Cuando zarpa el amor, de Camela. Juzguen ustedes:

He ideado el test definitivo para la inteligencia artificial



He pedido al chat de GPT-3 que continúe el clásico intemporal "Cuando zarpa el amor" de Camela



Juzguen ustedes pic.twitter.com/3BMJcr52Rm — Antonio Ortiz (@antonello) December 2, 2022

O le han pedido que explique varios conceptos científicos, algo que se le da especialmente bien:

I asked ChatGPT a series of technical questions relating to thermodynamics - very impressed by how lucid it's explanations are. Like a very friendly tutor that doesn't mind stupid questions pic.twitter.com/VhWmefCbim — Eric Jang (@ericjang11) December 1, 2022

O responder preguntas sobre debates actuales, como si París debería prohibir los e-scooters compartidos:

Should Paris ban shared e-scooters? AI has spoken ;) #GPT3 pic.twitter.com/eACNkVfJQx — Prabin Joel Jones (@prabinjoel) December 1, 2022

Es capaz incluso de escribir en unos segundos una publicación de blog tutorial sobre cómo trazar con Pandas/Matplotlib, sección por sección, con comentarios añadidos.