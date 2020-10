The Murcia Project: la loca ciudad que Arabia Saudí está construyendo a imagen y semejanza de Murcia

En los últimos tiempos China ha trasladado a su geografía réplicas de algunos de los enclaves más bellos del mundo. Reducciones de la esencia parisina en Tianducheng o un doppelgänger de Hallstatt, uno de los pueblos más emblemáticos de Europa, por ejemplo. Arabia Saudí también se suma a la moda de la copia, pero ha decidido hacer una apuesta aún más fuerte y certificar lo que cualquier castellano sabe en lo más hondo de su ser: no hay ninguna ciudad como Murcia.

The Murcia Project. A 50km al norte de Riad, capital del país árabe, y en el vacío distrito de Al-Jawan, sobre una superficie de más de cinco millones de metros cuadrados, se está levantando un faraónico proyecto inmobiliario y arquitectónico: hacer una minimurcia suburbial en mitad del desierto. Lo de “Murcia Project” es literalmente el nombre de esta promoción inmobiliaria. La construcción se inspira en la villa huertana pero sólo muy tangencialmente con réplicas como el edificio Moneo o haciendo que un río cruce por mitad su territorio, aunque en este caso el río vaya a ser artificial (¿por qué? Porque pueden, por supuesto).

En sus redes sociales puedes ver algunos de los vídeos publicitarios de cómo resultará este plan urbanístico, un paraíso musulmán en el que uno siente casi casi como si estuviese paseando por Trapería o a punto de tomarse una marinera en la Plaza de las Flores. Lo único que, bueno, el mapa es cuadrado como si hubiese sido construido por un programa de ordenador, abundan chilabas y palmeras y es como si a la mezquita ibérica nunca le hubiese salido por encima una catedral católica tras la Reconquista.

¿A santo de qué? El descubrimiento no sólo nos sorprende a nosotros, sino a los mismos periodistas que han investigado el asunto. Alejandro Romero, director del periódico murciadiario.com, el mismo que ha catapultado a la fama española Murcia Project, ha afirmado que siguen sin saber por qué los empresarios saudíes se han lanzado a esta empresa, algo extraño dado “que no hay relación aparente con ninguna empresa murciana ni siquiera española”. A Riad no le viene mal ampliar su capacidad habitacional, y Neomurcia acogerá a 40.000 habitantes en su primera fase, que va a ser ampliada en un segundo ciclo a punto de ser iniciado (ya se ha vendido más del 90% de la promoción).

Y podrías ir tú a vivir allí. Al menos en lo que a nuestra capacidad económica para comprar sus viviendas se refiere. Los precios oscilan entre 70.000 y 115.000 euros al cambio por adosados que van de los 100 a los 230 metros cuadrados, al menos sobre plano. El extrarradio contará con todo tipo de comodidades, templos y centros comerciales a tuti para que no tengas que trasladarte a la capital para cada trámite diario.

La nueva Arabia Saudí: nunca sabremos al 100% por qué se inspiraron en Murcia, aunque puede que sea por algo tan sencillo como que se trata de la ciudad más hermosa del mundo, o que a algún constructor le pareció suficiente que “poetas como Abu al-Suri al-Randi” hablasen de su “belleza”, como dice la promocional página web.

Lo que sí sabemos es que Murcia Project es sólo una más de toda una riada de inversiones inmobiliarias que están transformando el paisaje del reino. El que nos atañe ha costado en torno a 600 millones de euros cuando la inversión bruta de este sector ha sido de 19.000 millones en 2019. Muchos de estos planes están financiados en un gran porcentaje por el Ministerio de Vivienda saudita o constructoras con financiación pública. En el marco de los pilares de trabajo del conocido plan de Visión Saudí 2030, el país quiere aumentar el parqué de viviendas en un 70% en una década, y sobre todo se han dado cuenta de que necesitan unidades asequibles para los jóvenes menos acaudalados, que cada vez son más.

Así, la idea de Murcia se convierte en otra piedra en el muro de normalización y actualización del funcionamiento de esta próspera nación, al contrario que otra de las sagaces ideas del estrafalario MBS: Nuevo Cairo, una ciudad con luna artificial, dinosaurios robot y coches voladores.