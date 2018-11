Todos los icebergs que se han desprendido de la Antártida en los últimos 40 años, en un vídeo

Hace algunas semanas Internet se maravillaba ante el último raro hito del deshielo antártico: un iceberg de tamaño descomunal que formaba un rectángulo casi perfecto. Aquel sobrecogedor pedazo de hielo se había desprendido de la plataforma Larsen C, y evidenciaba la creciente presencia de icebergs tabulares alrededor del continente helado.

Su extraña forma duraría poco: los icebergs tabulares se desgajan como una uña, poco a poco, de las plataformas de hielo continentales, y se resquebrajan con rapidez al poco de flotar libremente por el océano. De ahí lo llamativo de la figura. Su carácter excepcional ensombrecía, en gran medida, la cruda realidad de la Antártida durante los últimos cuarenta años: más y más bloques de hielo navegando a la deriva a consecuencia del calentamiento global.

En cifras: la NASA calcula que el inhóspito continente pierde alrededor de 127 gigatones (el equivalente a 1.000 millones de toneladas) al año. El ritmo se ha acelerado, y hoy la Antártida se funde a una velocidad el triple de rápido que hace 25 años. En cifras humanas, dado que la escala extraordinaria del fenómeno se escapa a nuestras referencias comprensibles, el continente vuelva al océano unos 12.000 millones de elefantes cada doce meses.

Eso, como cabe suponer, son un montón de icebergs tan grandes o más como el célebre rectangular que cautivó al mundo el pasado octubre. ¿Pero cuántos, exactamente? Lo cierto es que la comunidad científica lleva trazando el desprendimiento de icebergs desde mediados de los setenta. Partiendo de tan excelente base de datos (una que, además, incluye su dirección y breve espacio vital) dos climatólogos la frente de Pixel Movers & Makers han realizado el mapa-gif definitivo de los icebergs antárticos.

Este es el resultado.

We've been looking forward to making this!



Iceberg flux from Antarctica from 1976-2017.



Most icebergs travel counter-clockwise around Antarctica before travelling north through "Iceberg Alley" to the ACC.#Antarctica #iceberg #glacier #IcebergAlley @kevpluck @MarloWordyBird pic.twitter.com/MTY0jZMSxv