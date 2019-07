Todos los pisos modernos son el mismo: la decoración AirBnb es el nuevo "pisito de la abuela"

Las redes sociales, la globalización y la democratización de los bienes de consumo tienen la culpa de un mal que ya no tiene cura y que se ha expandido por todo el mundo: el estilo nórdico, las líneas rectas y las mesitas Kullen. Y no, no solo están presentes en nuestros pisos de alquiler, sino también los airbnbs que visitamos cuando viajamos. ¿Cómo no vas a sentirte como en casa si cuando viajas a Budapest duermes en la misma estructura de cama que en tu dormitorio habitual?

Ikea, tus precios tienen la culpa

El gigante sueco de la decoración ha convertido la compra de muebles en un desembolso asequible para todos los bolsillos y, en líneas generales, menos doloso. Por 2.000 euros puedes amueblar toda tu casa y financiar si no puedes pagarlo al contado. ¿Problema? Si recurres a los grandes hits de Ikea, tu casa será igual que la de mucha más gente.

Precisamente por esta razón cuando entras en Airbnb a ver qué apartamento te convence más para pasar tus próximas vacaciones, te das cuenta de que la mayoría están cortados por el mismo patrón. El color blanco de las paredes, el sofá gris y las lámparas geométricas están tan presentes en Berlín como en Nueva Delhi.

Airbnb disponible en Nueva Delhi

Airbnb en el centro de Berlín

Obviamente entre las fotografías anteriores vemos diferencias como el tipo de sofá o la alfombra. Pero si nos detenemos en la estructura decorativa y, tenemos en cuenta que estamos hablando de dos culturas opuestas, las similitudes son demasiadas. La fórmula sofá gris con cuadros encima, plantas a la izquierda y lámpara a la derecha demuestran que el catálogo de Ikea ha hecho más por la globalización estética que años de intercambios culturales.

Hits mobiliarios que se repiten en Airbnb

Uno de los factores que posicionaron a Airbnb como una alternativa a los hoteles y albergues residía en que, además de alojarte más barato, te permitía tomar contacto con los anfitriones locales. De esta forma, ellos te alquilaban una habitación o su segunda residencia y, a cambio, te decían cuál era el mejor establecimiento para desayunar. Sin embargo, el auge de los pisos turísticos y la posterior creación de empresas en torno a esta actividad económica, terminó (en la mayoría de los casos) con este "tú a tú" y abrió paso la profesionalización.

Y, claro, ¿qué mejor opción para amueblar barato, rápido y cuqui? Exactamente, Ikea. Hemos vuelto al punto de origen donde te das cuenta que estás ante una pescadilla que se muerde la cola. Tropiezas con la misma piedra y vuelves a ser consciente de que no hay escapatoria porque la fiebre de lo hipster lo invade todo: desde los apartamentos turísticos hasta las cafeterías de todo el mundo.

De hecho, con el objetivo de ver hasta dónde se extiende la fiebre por la decoración escandinava hemos visionado más de 20 apartamentos de diferentes ciudades del mundo para hallar los elementos que más se repiten y que casualmente son los ejemplares más económicos de Ikea.

Mesa Lack

Es probablemente la mesa de Ikea que más compran los arrendadores y gestores de apartamentos. Su reducido precio hace que lo mismo la veas como mesa de centro que como mesita de noche. Abajo dos apartamentos incluidos en la oferta de Madrid.

Silla Eeames

La versión de 59 euros de Ikea es tan socorrida como la pared de ladrillo visto: encuentras la misma combinación en Zaragoza que en Valencia.

Mesita Kullen

Por 20 euros sirve para amueblar pisos de Londres y Bilbao.

Estantería Kallax

La estantería modular más representativa de Ikea ofrece varios tamaños. Abajo dos ejemplos, uno en Murcia y otro en Bilbao.

Mesita Kvistbro

A medio camino entre mesa auxiliar y alternativa para el almacenaje Kvistbro te soluciona ambas situaciones en el salón por tan solo 20 euros. Estos apartamentos turísticos de Madrid son la prueba de ello.

Mueble de televisión blanco

Aquellos muebles en los que la televisión quedaba en el medio custodiada por dos vitrinas pasaron a la historia con la llegada de las pantallas más finas. El estilo más utilizado suele pasar por una única pieza que incluye opciones de almacenaje. Los ejemplos posteriores pertenecen a dos apartamentos de Madrid y Barcelona.

Sofá gris estilo Friheten

Tras ver decenas de apartamentos, el denominador común de los sofás se traduce en tres plazas, chaise longue y color gris. Uno de los modelos más socorridos está en Ikea y estos dos ejemplos de Barcelona y Amsterdam confirman la tendencia.

Silla Acapulco

Este diseño anónimo se hizo conocido gracias a su presencia en el resort de lujo mexicano Pacífico Acapulco. Ahora, casi 70 años después de ser descubierto son varias marcas las que imitan la estructura de varillas metálicas colocadas concéntricamente. Su estilo vintage y minimal la convierten en otro elemento de culto de los Airbnbs, en este caso, de Barcelona.

La fórmula que ha colonizado casas y locales

El estilo decorativo que impera actualmente en casas, cafeterías y apartamentos no nace solamente del catálogo de Ikea. Aunque el listado de productos anteriores sirva para evidenciar que compramos los mismos muebles por sistema, hay otras variables que sirven para asentar la misma tendencia.

Recursos como las paredes blancas (siempre sin gotelé), el ladrillo visto o los suelos hidráulicos han pasado de ser una moda eventual a estar en los proyectos de arquitectos y decoradores. Del mismo modo, los cuadros con mensajes optimistas o letras del abecedario, las bicis en la pared y las plantas ya no son sinónimo de originalidad, sino de inspiración de Pinterest o Instagram.

Paredes de ladrillo visto y plantas

Esta combinación es muy característica en negocios especializados en café donde mezclan el aspecto antiguo e industrial que se desprende del ladrillo con el punto natural de las plantas.

PumPum Café (Madrid)

HexCoffee (Estados Unidos)

Dalston Coffe (Barcelona)

Toma Café (Madrid)

Nordico Coffe Shop (Portugal)

De hecho, tan evidentes son las coincidencias respecto a la decoración de los cafés de distintas partes del mundo, que desde Quartz dedicaron un vídeo y varios viajes a demostrar hasta qué punto se había asentado la estética cafetera de Brooklyn.

Cuadros, plantas y bicicletas flotantes

Retomando de nuevo la decoración personal, otra fórmula que se repite es aquella que tiene que ver con la decoración de las paredes. Los mensajes al estilo Mr. Wonderful, los neones o los cuadros de diferentes tamaños que incluyen letras son otra práctica muy habitual.

Apartamento en Barcelona

En la misma línea, la locura de decorar con plantas, utilizar lámparas sin tulipa o colgar la bici en alguna pared se impone en diferentes proporciones. Así, mientras la iluminación que llega directamente a través de un casquillo ya es algo habitual, la bicicleta como elemento decorativo se reserva solo para aquellos que no tienen paredes de pladur.

Airbnb en Amsterdam

Lámpara sin tulipa en un apartamento de Valencia

Por último pero no por ello menos importante, las baldosas hidráulicas están comenzando a repetirse tanto como las estentarías modulares repletas de cajas. Lo que comenzó siendo una moda que pretendía dar un toque antiguo y afrencesado a suelos y paredes, se ha terminado por convertir en la última tendencia hipster ya asentada. Tal es la demanda que Ikea y Leroy Merlín te las ofrecen en todos los formatos y colores haciendo de este azulejo un producto mainstream más.