Trump ha dado positivo en Covid. Y la respuesta de la gente ha sido empezar a lanzarle conjuros satánicos

Se trata de una de las noticias al mismo tiempo más increíbles y también más anticipadas de este 2020 de nuestro señor. Donald Trump ha publicado en Twitter este viernes de madrugada que él y la primera dama dan positivo por covid-19, que se pondrán de cuarentena y que lo superarán juntos.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!