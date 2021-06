Unos investigadores han encontrado la "solución" al sobrepeso: candar los dientes de los obesos

¿Cómo se dice en neozelandés matar moscas a cañonazos?

Te presentamos el DentalSlim Diet Control, la última innovación desarrollada por investigadores de la Universidad de Otago y Reino Unido. Es lo que ves: un dispositivo intraoral que un profesional dental coloca en los dientes traseros superiores e inferiores del sujeto para que éste no pueda comer sólidos. El aparato lleva unos bloqueos a medida que sólo permiten que el usuario pueda abrir la boca un máximo de dos milímetros, restringiendo al individuo a una dieta líquida, pero permite la libertad de expresión y no restringe la respiración”.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX — University of Otago (@otago) June 28, 2021

Obesidad mundial terminada. Para los de Otago, como para tantos otros expertos en salud pública, la obesidad es la epidemia del siglo XXI, el mal que aquejará a más del 50% de la población adulta del planeta en 2030 y el largo etcétera de dolencias y reducción de la calidad de vida asociadas que ya conocemos. El DentalSlim, que no se le había ocurrido a nadie antes que a ellos, es la panacea, “una alternativa no invasiva, reversible, económica y atractiva a los procedimientos quirúrgicos”. No conlleva efectos negativos (tiene un mecanismo de emergencia por si necesitas romperlo -imagina que necesitas vomitar, ¿qué haces?-) y, de hecho, según sus cálculos, tiene ventajas psicológicas: es más la vergüenza que sienten estando gordos que la que podría provocar tener que dejar ver que te has puesto un bozal que implica que no tienes autocontrol.

Ojo, que se hizo ensayo piloto: se les colocó los hierros y se les facilitó una “dieta líquida de la marca comercializada Fortisip Drinks”, 1.200 kcal al día. ¡Los participantes perdieron 6,4 kilos en dos semanas! Mejores resultados que con la dieta de la alcachofa. Ahora bien, hay algunos “peros”. La fenomenal muestra de participantes fue de siete personas, y todos indicaron problemas frecuentes para pronunciar palabras. Sólo se sentían tensos o avergonzados “ocasionalmente”. Todos reportaron en algún momento que la vida en general era “menos satisfactoria”, pero estuvieron contentos de su brutal pérdida de peso.

La gente se ha quedado boquiabierta. Pese al sentimiento de euforia de los desarrolladores, la ciudadanía no se ha tomado su revolucionaria patente como ellos esperaban. Al ver la recepción, y aunque en el comunicado oficial el DentalSlim se vende como solución mágica a todo tipo de obeso, luego han ido matizando y lo han enfocado en su cuenta de Twitter como un auxilio temporal sólo para las personas que necesitan someterse a una cirugía y su peso es aún demasiado alto para entrar en quirófano.

Si estás gordo, no obtienes visa. Si es conocido que el sistema de ciudadanía neozelandés es muy restrictivo, no lo es tanto esta cláusula por la que los inmigrantes, aunque cumplan el resto de requisitos, deben someterse a una evaluación médica estatal y, si esta determina que tu índice de masa corporal te coloca en "riesgo severo", se rechaza tu solicitud. poniendo en peligro el futuro de su familia.

Potro de tortura: lo cierto es que el invento de Otago no parece de este siglo, nos recuerda más a las soluciones matasánicas de eras pasadas, como cuando hace no mucho se curaba a un depresivo con electroshock. En los años 80 se probó en ciertas clínicas estadounidenses el cierre temporal de los aparatos dentales, etapas de 9 a 17 meses, para que el sujeto perdiese peso, con resultados por los que se revelaba que la mayoría de usuarios sufría el efecto rebrote una vez liberaban su mandíbula, por lo que se consideró "un medio seguro pero ineficaz de controlar el peso".

Como explicó nuestra compañera experta en nutrición Ladyfitness, si sometes a un shock de ingesta temporal a un cuerpo que antes estaba acostumbrado a comer mucho más, el metabolismo se desacelera de forma brusca y es más difícil continuar con la pérdida de peso. Lo óptimo es hacer un cambio de hábitos progresivo.