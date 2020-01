VíctorNoSeToca: el vídeo sexual del entrenador del Málaga que le ha granjeado el apoyo de la afición

Comunicado de ayer por la noche del Málaga: “En base a los acontecimientos recientemente descubiertos y que aún no han sido verificados, el Málaga CF suspende de sus funciones de forma inmediata al entrenador Víctor Sánchez del Amo hasta que no se realice una investigación completa”. Se suspende en principio temporalmente al entrenador de un equipo en Segunda División por lo que ha sido para muchos un ataque a su persona.

El vídeo: desde al menos la mañana del martes 7 de enero se empezó a difundir por redes un vídeo privado del técnico de contenido sexual vestido en ropa interior y con el polo del Málaga. A pesar de los constantes intentos de censura, Forocoches y Twitter hicieron su agosto recompartiendo las imágenes. Al cabo de unas horas Sánchez tuiteó lo siguiente:

Y razón no le falta. Como han comentado tanto su esposa como colegas profesionales y amigos, Sánchez es en este caso una víctima. El entrenador declaró a 20 Minutos: “me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme”, aunque sin entrar en detalles. Es por eso hasta cierto punto sorprendente la reacción inicial del club de suspender al entrenador en lugar de apoyarle públicamente.

Momento oportuno: medios como El Mundo han hilado el escándalo con la situación interna de la casa. Antes del partido del pasado domingo el entrenador hizo públicas unas declaraciones en las que criticaba abiertamente al presidente, el jeque Abdullah ben Nasser Al Thani, y al director general, Richard Shaheen: "nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla y estamos trabajando lo mejor para el Málaga".

También en septiembre, al poco de ser fichado (y después de que otro entrenador durase dos telediarios por desavenencias con la dirección) había comentado sentirse “decepcionado y enfadado”, de que se le había engañado de la situación económica del equipo y de que estaba sintiendo unas injustas trabas tanto por parte de la empresa como de La Liga para fabricar la plantilla prevista.

A las armas: la afición lleva tiempo sublevada contra el jeque, propietario del equipo desde 2010. No se les olvida que el Málaga estaba en 2013 jugando los cuartos de final de la Liga y ahora se encuentra mendigando fichajes. Contó a El País uno de los líderes de los seguidores del equipo que “la situación se ha agravado especialmente este verano porque [Al-Thani] se lo jugó todo a una carta. Se fundió el seguro del descenso de la Liga de 20 millones y no se ha trabajado para rebajar la masa salarial”. Las críticas al director son constantes, le llaman “ladrón de guante blanco”.

Por añadidura, este es el enigmático mensaje del empresario de ayer en su Twitter:

We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

(....)