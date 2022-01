El videojuego más cruel del año es un shooter en primera persona de Pokémon. ¿Objetivo? Matarlos a todos

"Chillé, me estremecí, la voz se me rompió, lloré y morí después de ver esto"; "¿Por qué le harías eso a Pikachu?"; "Mi infancia acribillada a tiros": son sólo algunos de los comentarios que algunos usuarios han dejado caer en redes sociales al enterarse del nuevo fenómeno pokemaniaco que ha creado un fan removiendo lo más nostálgico del alma millennial.

Estamos hablando de un shooter en primera persona basado en la famosa saga japonesa de videojuegos Pokémon, en el que el objetivo es cazarlos con una escopeta o diferentes armas. Pero no cazarlos en el sentido de meterlos en una pokéball, si no de matarlos. El "hazte con todos" ha pasado a ser "mátalos a todos".

¿Qué está pasando? ¿Nos hemos vuelto locos? Bueno, tarde o temprano tenía que ocurrir.

El usuario de Twitter @Dragon_GameDev2 y desarrollador independiente compartió un video de su progreso en el videojuego y ahora no podemos dejar de ver en nuestras cabezas a todos esos Pokémon muertos. De hecho, desde Magnet sugerimos visualizar esto sólo si estás preparado para despedirte de tu infancia, porque ver a Pikachu recibir un escopetazo en el estómago no es algo con lo que se pueda vivir fácilmente.

Last month I started working on developing a Pokémon First Person Shooter. #IndieGameDev #pokemon pic.twitter.com/dZZTuYWq22 — Dragon (@Dragon_GameDev2) January 17, 2022

Durante el tráiler, se puede ver a un personaje de jugador deambulando por todas partes para reclamar numerosos trofeos (Nidorans, Hitmonchans, etc). El juego parece incluir una amplia gama diferente de ellos, aparentemente los 151 originales, que puedes rastrear y llenar con plomo, así como múltiples armas diferentes para llevar a cabo la hazaña.

Tiene sus puntos buenos: cada uno de los Pokémon en el tráiler parece venir con su propio estilo característico de ataques, y las peleas contra monstruos legendarios parecen variar aún más la acción. En el video, el cazador lucha contra un Zapdos, cuyos tornados eléctricos y bombardeos estilo relámpago definitivamente brindan más desafío, mientras que las explosiones psíquicas de Mewtwo también son un espectáculo digno de ver.

Sin embargo, no parece que muchas de estas bestias-mascotas-animales tengan muchas posibilidades contra alguien armado hasta los dientes con armas de proyectiles. En YouTube, ya se puede encontrar un devlog completo que explica cómo se hizo el proyecto en Unreal Engine. Dragon ha dejado claro que el juego no se venderá, pero eso no significa necesariamente que Nintendo no se dará cuenta del proyecto. Este giro ¿interesante? de la famosa franquicia ha generado muchos comentarios en Twitter, algunos elogiaron la idea mientras que otros la condenaron.

La visión de Nintendo sobre los videojuegos de disparos

La serie Pokémon es una de las más grandes de la compañía, pero como la mayoría de los videojuegos de Nintendo, los títulos evitan la sangre, la violencia y el gore. Si bien los FPS ciertamente han existido en sus consolas, incluido el GoldenEye 007 que define el género, los videojuegos de disparos en primera persona no suelen asociarse con la marca.

Incluso cuando se trata de shooters, las franquicias propias de Nintendo generalmente optan por no participar en un juego polarizador, e incluso cuando la compañía tiene juegos de disparos dirigidos, a menudo lo ha hecho de una manera familiar. La popular serie Splatoon de la compañía es un buen ejemplo de la versión de Nintendo de los juegos de disparos, que ofrece acción de paintball en lugar de rociar balas, una táctica que ha ayudado a que el juego atraiga a una amplia gama de audiencias.

Es probable que Nintendo no planee lanzar un Pokémon FPS oficial en el corto plazo, pero la compañía sí va a cambiar la fórmula de juego para el próximo lanzamiento de Pokémon Legends: Arceus. El juego está configurado para ofrecer un juego más estratégico en un entorno similar a un mundo abierto, donde los jugadores pueden explorar entornos 3D a su propio ritmo e incluso montar sobre pokémon. Este título ofrecerá elementos de juego que normalmente no se ven en la franquicia, y muchos comparan sus avances y previas con títulos como Zelda: Breath of the Wild.

¿Enfrentará este surrealista proyecto fandom la ira de Nintendo? La compañía es conocida por acercarse rápidamente a los proyectos creados por fans, especialmente aquellos que incluyen contenido que contradice los valores de la empresa. Y es casi seguro que el juego de Dragon nunca llegue a buen término.